Дочекайтеся потрібної температури й сніготанення і беріться до санітарного обрізування

Правильне обрізування формує кущ таким чином, щоби кожній гілці вистачало і світла, і повітря для нормального плодоношення. Осіннє обрізування звільняє кущ від пагонів, що вже відплодоносили, і позбавляє рослину від необхідності годувати їх у період спокою. Однак якщо ви з якоїсь причини не змогли зробити обрізування в жовтні або листопаді, перенесіть його на пізню зиму або ранню весну – на період із кінця січня до початку квітня. «Флорист-Х» розповідає, як правильно обрізати в цей період різні ягідні кущі.

Загальні правила

Обрізку слід проводити, коли зійде сніг і температура повітря, піднявшись хоча б до -8ºC, протримається на такому рівні кілька днів. Не обрізуйте чагарник при нижчій температурі, а також у день, коли йде сніг або дощ, і постарайтеся закінчити процедуру до того моменту, коли на кущах почнуть розпускатися бруньки. Санітарне обрізування здійснюють тоді, коли в ньому виникає потреба, незалежно від пори року.

Дочекайтеся потрібної температури й сніготанення і беріться до санітарного обрізування: видаліть із кущів обмерзлі, покалічені, надломлені, засохлі, уражені хворобами й шкідниками гілки, а також вовчки та парость. Парость видаляють під корінь, а при обрізуванні зрілих гілок потрібно залишати пеньки, щоб запобігти промерзанню тканин на місці зрізу. Навесні ці пеньки можна видалити.

Окрім санітарного обрізування може знадобитися формуюче або змолоджуюче обрізування. Найкращий час обрізування, що формує кущ – осінь, але можна виконати цю роботу й навесні, перед самим початком сокоруху. Для кожного виду передбачено свою схему формування рослини.

Обрізування малини

Сорти малини, плодоносні один раз за сезон, обрізають так:

дворічні гілки, які вже не будуть плодоносити, зрізають до основи;

з однорічних пагонів залишають 10-12 найрозвиненіших, інші видаляють;

усі слабкі пагони вирізують;

верхівки пагонів, що залишилися після обрізування, вкорочують до 2,2-2,5 м, а якщо кущ невисокий, то верхівки підрізають на 10-15 см.

Кущі ремонтантної малини зрізають під корінь повністю, і робити це краще восени.

Обрізування чорної смородини

Обрізування гілок чорної смородини трохи складніше за обрізування малини, оскільки кущ складається з гілок різного віку, і кожна гілка може активно плодоносити до п'яти років. Обрізають чорну смородину за такою схемою:

кількість вирізаних щорічно старих гілок має дорівнювати кількості залишених нових гілок із прикореневої парості;

щорічно необхідно вирізати ті гілки, вік яких сягнув п'яти років;

при видаленні старих і непотрібних нових гілок стежте за тим, щоб залишені гілки не заважали одна одній, не перехрещувалися, не лежали на землі й зручно розташовувалися.

Обрізування червоної і білої смородини

Гілки червоної та білої смородини можуть плодоносити 7-8 років, але основний урожай формується на гілках віком від 2 до 5 років. Необхідно стежити за тим, щоб на кущі, сформованому з 12-15 гілок, були гілки різного віку, інакше може настати рік, коли доведеться вирізати всі гілки. З нових пагонів щорічно залишають 3-4 найбільш розвинених замість видалених семирічних гілок.

Обрізування аґрусу

Кущі аґрусу формують майже так само, як і кущі смородини: на кущі має бути 15-20 гілок різного віку. Основний урожай дають гілки віком від чотирьох до семи років, тому вирізують переважно ті пагони, які досягли семирічного віку, а також слабкі і зайві пагони першого року. Ті однорічні пагони, які ви вирішили залишити, не вкорочуйте – це знизить урожайність куща.

Обрізування жимолості

З усіх садових чагарників жимолость – найсвітлолюбніша, і тому вона потребує обов'язкового щорічного обрізування. У перші роки видаляйте лише сильні вовчки й кореневу парость, але щойно кущ набере об’єму, беріться за проріджування крони.

Постарайтеся зберігати дорослий кущ у таких параметрах: висота – 2-2,5 м, діаметр – від 1,5 до 2,5 м. Обрізуванню підлягають коротенькі слабкі пагони, гілки, які припинили зростання, старі, загущуючі й перехресно зростаючі гілки. Обрізування старих гілок може помітно омолодити кущ, а якщо старіння охопило більшу частину крони, зріжте всю рослину і формуйте новий кущ із кореневої парості.

Обрізування шипшини

Після посадки саджанець шипшини коротко обрізають, залишаючи на кожній гілці по 2-3 бруньки, після чого два роки рослину не обрізують. На третій рік проводять санітарне обрізування куща, видаливши кореневі нащадки, слабкі, лежачі на землі, поламані та зайві гілки, а сильні обрізають на висоті 20 см. Коли відрослі нові пагони сягнуть у довжину 70 см, у них прищипують верхівки. З наступного року потрібно буде нормувати кількість гілок, яких усього має бути близько 20. У подальшому вирізають гілки старші 5 років, а на заміну їм із сильної парості формують нові пагони.

Обрізування аронії

Після посадки обріжте у саджанця всі гілки на висоті 10-20 см, а з прикореневої парості, що з'явилася в наступному році, залиште 3-5 сильних пагонів, обрізавши їх так, щоб вони були приблизно однієї довжини з гілками куща. Іншу парость виріжте. У наступному році додайте до куща ще 3-4 прикореневі пагони. На цій кількості гілок можна і закінчити формування – для куща аронії цілком достатньо мати близько 10 гілок.

Коли кущ буде сформовано, стежте за тим, щоб сонячне світло могло проникати в саму глибину крони, інакше важко буде домогтися в аронії нормального розгалуження і закладання квіткових бруньок. Найбільш продуктивними в аронії є гілки віком 8-10 років, виходячи з цього, і плануйте обрізування, а на заміну старим гілкам заздалегідь готуйте сильні прикореневі пагони. Щорічно вам доведеться замінювати всього 2-3 старі гілки.

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