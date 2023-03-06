Найперша обробка винограду навесні проводиться з початку до середини квітня

Рання обробка винограду суттєво полегшить роботу протягом усього сезону, і набагато знизить ризики того, що врожай постраждає від грибків чи шкідників. Важливо підібрати правильні препарати для ранньої обробки цієї культури. Навіщо потрібне обприскування винограду навесні, як це робити і якими засобами, розповідає AgroMarket.

Навіщо потрібна весняна обробка виноградника

Саме напровесні, коли виноград ще не прокинувся, у колоній патогенних грибів або шкідників ще немає живильного середовища, і тому боротися з ними набагато простіше. Крім того, гола лоза і ґрунт навколо винограду істотно полегшують обробку. Коли з’явиться листя, буде набагато складніше обприскати всю рослину так, щоб не пропустити на ній жодної ділянки, яка може бути потенційним осередком інфекції.

Технологія обприскування

Найперша обробка винограду навесні проводиться з початку до середини квітня, коли бруньки на лозі ще не прокинулися. Якщо виноград восени знімався і укладався для укриття від морозів, його потрібно знову підняти на шпалери і зафіксувати лозу в положенні, в якому вона зростатиме весь сезон.

Також видаліть торішню мульчу навколо куща і ретельно очистіть ґрунт від бур’янів, опалого листя тощо – органіка часто відіграє роль зимівлі для личинок шкідників та дорослих екземплярів, а також для спор та міцелію грибків. Якщо в цьому є потреба, на цьому етапі внесіть мінеральні добрива (карбамід, комплексні склади тощо).

Для обробки підготуйте вибраний препарат із фунгіцидною або комбінованою дією (протигрибкова + противірусна) – найперша обробка спрямована на боротьбу з хворобами. Ретельно обприскайте всю лозу та ґрунт під кущем. Особливу увагу приділяйте розгалуженням між пагонами, будь-якими тріщинами та нерівностями на лозі, брунькам. Ділянки зі складним рельєфом можуть залишитись не обробленими, але саме в них найчастіше перебувають джерела інфекції.

Друга ранньовесняна обробка націлена на боротьбу зі шкідниками, призначається на кінець квітня – початок травня (залежно від регіону). Ключовою ознакою того, що час провести обприскування, є стійка тепла погода, за якої шкідники, що зимують, стають активними. Потрібно вибрати безвітряний день без опадів, бажано, щоб суха погода трималася протягом 2-3 днів до обробки та 1-2 дні після неї.

Препарати для весняного обприскування

Часто, з метою заощадити час і гроші, для першого обприскування вибирають препарати комплексної дії, спрямовані на боротьбу з хворобами і шкідниками одночасно. Але такий підхід може зіграти злий жарт: на шкідників, які ще не прокинулися від зимової сплячки, інсектицид чи акарицид не справлять жодного ефекту. Пізніше для порятунку лози обробку доведеться повторити в період цвітіння або навіть на ягодах, що не завжди допустимо.

Тому слід переконатися, що у вибраного комплексного засобу тривала дія. Якщо ж ні – краще обробити виноград за класичною роздільною схемою, описаною вище.

Найефективніші препарати для першого весняного обприскування:

1. «Рідоміл» – комплексний фунгіцидний препарат широкого спектру дії, який застосовується для лікування та профілактики найпоширеніших захворювань винограду. Його можна поєднувати з обробкою іншими препаратами, спрямованими на боротьбу з вірусними захворюваннями винограду або шкідниками, а також обробляти розчином ґрунт після внесення весняних добрив. Відрізняється малою токсичністю та безпечний для навколишнього середовища при його приготуванні та використанні згідно з інструкцією.

2. «Топаз» – препарат комплексної фунгіцидної дії, який може використовуватись на великому переліку плодово-ягідних та овочевих культур. Тривалий профілактичний та лікувальний ефект (протягом до 14 днів) дозволяє не лише усунути захворювання, а й захистити від повторного зараження. На винограді використовується переважно для лікування та профілактики оідіуму.

3. «Райок» – відрізняється високою активністю щодо всіх форм хвороботворних грибів і успішно застосовується навіть у випадках, коли профілактичні засоби не мали ефекту і хвороба вже вразила виноград. Крім того, дія препарату настає швидко, що дозволяє мінімізувати збитки, завдані збудниками.

4. «Топсин» – найбільш ефективний проти оідіуму та сірої гнилі, при інших захворюваннях винограду він використовується як допоміжний, а не основний засіб. Малотоксичний для ссавців, бджіл та інших запилювачів, але використовувати поряд з відкритими водоймами або колодязями його не можна.

5. Мідний купорос – найдоступніший і універсальний варіант, який використовується як фунгіцид і підживлення. Перед його застосуванням необхідно використовувати розчини-прилипачі, які утримуватимуть плівку мідного купоросу на лозі. З обережністю застосовується на молодих пагонах, оскільки може призвести до їх опіків.

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