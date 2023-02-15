Виконувати обрізку на плодових деревах можна лише до початку активного сокоруху

Плодові дерева навесні потребують особливої уваги. До початку сокоруху можна провести обрізку, якщо не встигли восени. Проте це не єдині клопоти: важливо навести лад зі сміттям та ґрунтом, почистити кору, захистити сад від шкідників та хвороб, внести перші добрива, а також почати вологозарядні поливи. Детальніше про всі ці завдання розповідає «Зелена садиба».

Післязимовий моніторинг плодового саду

Як тільки прийде перше тепло, варто ретельно оглянути дерева, приділяючи особливу увагу корі, кореневій шийці, скелетним гілкам. Пошкодження гризунами, морозом, снігом, опіки, тріщини, гнізда шкідників добре помітні.

Якщо ви захищали штамби, теплолюбиві сорти, молоді саджанці, починайте знімати укриття зі сходом снігу й настанням стабільно теплої погоди вдень. Спочатку провітрюйте укриття щодень більше, а потім потроху знімайте зовсім. Якщо весна рання, гризуни все ще активні, вжийте тимчасових засобів по захисту стовбура дихаючими матеріалами.

Обрізка й чистка за потребою

Виконувати обрізку на плодових деревах можна лише до початку активного сокоруху. Перевіряти стан рослин, особливо при нестабільності весняної погоди, краще вже з лютого. З весняною обрізкою ліпше поспішити, ніж провести її запізно, але температура вночі повинна бути вищою за -8°С. Правила обрізки загальні: потрібні сонячні, сухі дні з неморозною, приблизно «нульовою» температурою.

Обов’язковою для всіх без винятку плодових дерев процедурою навесні є санітарна обрізка. Потрібно ретельно позбавитися пошкоджених або зламаних гілочок, всіх сухих гілок, всіх частин гілочок, що підмерзли зимою, плодів та листя, гнізд шкідників, однорічних гілочок, на яких є сліди зимуючих яєць кільчастого шовкопряда. Формування, омолодження крони краще проводити восени чи взимку. Та якщо ви не встигли, то можна вдаватися до обрізки здорових гілочок і навесні. Крона дерева повинна бути світлопроникною, не захаращеною дрібними гілками. Детальніше про весняну обрізку можна прочитати в нашому матеріалі.

Якщо восени ви ретельно очистили кору дерев і вчасно її побілили, то весняні роботи в плодовому садку буде виконати значно легше. Та все ж відмовлятися від повторної чистки й приведення до ладу кори не варто. Пройдіться жорсткою щіткою, щоб упевнитися, що на деревах після зими не залишилося моху, лишайників, плісняви, наростів. До розпускання бутонів, поки температура тримається меншою за +10°С, вранці розтеліть тканину і струсіть з яблунь та груш квіткоїдів-довгоносиків, відразу знищуючи комах.

Вкрай важливо не залишити незахищеною і необробленою жодну ранку і зріз. Ретельно продезинфікуйте й обробіть садовим варом всі рани, які є на дереві, навіть найменші.

Захист плодових від хвороб і шкідників

Завдяки тому, що весняні обробки співпадають з початком розповсюдження шкідників та хвороб, вони значно ефективніші за обробки влітку чи на періоді спокою. Перший крок для надійного захисту дерев – весняна побілка. Вона захистить дерева не лише від сонячних опіків, а й від шкідників. Краще використати такі побілки, які протримаються до осінньої обробки. Білити стовбур потрібно ретельно, з усіма впадинками і щілинами, створюючи рівномірний прошарок для захисту. Провести побілку бажано відразу після зняття укриття, «замінюючи» обгортання, що захищало від сонця. Як тільки температура підніметься вище +4°С, на стовбурах можна кріпити ловчі пояси, оброблені спеціальним клеєм від шкідників.

Безпосередньо обприскування дерев від шкідників та хвороб можна провести як одного разу (на здорових деревах цього зазвичай достатньо), так і два-три рази для дерев, що продемонстрували недостатню стійкість або були заражені (до початку сокоруху, на початку розпускання листя, на початку бутонізації). Будь-які обприскування можна проводити лише за температури вище +4-6°С. Детальніше про весняні обприскування плодового саду можна прочитати в нашому матеріалі.

Пристовбурові кола і міжряддя

Після того, як завершиться обрізка та очистка кори, варто повністю прибрати територію під плодовим садом. Встигнути потрібно до тепла, як тільки відтане земля. Листя, гілки, шматки кори, інше сміття прибирають і знищують.

Деякі комахи можуть заглиблюватися до 8 см, тому перекопка у період, коли ще є нічні заморозки, здатна погубити багато шкідників. Якщо ви обробили пристовбурові кола восени, їх варто розпушити, якщо ні – перекопати. Після внесення добрив поверхню доцільно замульчувати. Міжряддя, вільні від килимкових рослин і доріжок, теж потрібно перекопати.

Підживлення та поливи

Перше підживлення для плодових видів варто внести ще до початку активної вегетації – як тільки зійде сніг і будуть підготовлені пристовбурові кола. Можна використовувати органіку або стандартну порцію мінерального азотного добрива. Його можна розчинити в воді чи заробити в землю, комбінуючи з рясним поливом.

Підливають дерева, якщо весною не вистачає опадів і стоїть посушлива погода. При малосніжній зимівлі доречно спочатку провести вологозарядний полив, а потім під час засухи кожні два тижні проводити якісний, глибокий підтримуючий полив. І не забувайте про розпушування грунту після кожної зливи чи поливу.

Весняні щеплення

Весна – найкращий час для щеплення всіх плодових дерев. Якщо ви давно мріяли про оновлення стареньких яблунь чи слив, економне омолодження, нові сорти, то час до набухання бруньок на живцях варто використати для простих і складних методів щеплення – в розщіп, під кору, копулюванням чи окуліруванням. Головне пам’ятати про обмежені терміни й ретельно дотримуватися стерильності.

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