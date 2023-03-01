Омолоджування старих кущів смородини роблять весною і восени

З роками кущі ягідних культур накопичують хвороби і шкідників, що поселяються на старих гілках і кореневій системі. На старих кущах смородини врожайність та якість ягід знижується. В такому випадку нам допоможе омолодження, для якого потрібне обрізання. Kvitka.Info розповідає, як правильно це зробити.

Омолоджування старих кущів смородини роблять весною і восени. Якщо омолодження робити восени (коли опаде все листя), то вже до літа ви отримаєте нові та здорові пагони. При весняному (до набрякання бруньок) омолоджуванні кущі смородини дадуть врожай у наступному році.

Як восени, так і навесні процес не відрізняється. У першу чергу потрібно забрати все опале листя і решту сміття (гілочки, бур’яни). Для відростання нових пагонів (вони йдуть з підземної стеблової частини) виріжте малоплодоносні гілки різного віку, далі видаліть поламані, затінені, нижні, що лежать на землі і знаходяться всередині куща, пагони. Також видаліть всі слабкі однорічні пагони. Сильні та здорові залиште (не більше 2-3) на заміну старим. Усі обрізані гілки потрібно знищити.

Якщо сильних нових пагонів немає, проведіть проріджування в різних частинах куща, там, де бажано спровокувати відростання нових пагонів, виріжте додатково дві сильні старі гілки. Проте не зрізуйте в один рік всі старі гілки, виріжте їх за 2-3 роки. У залишених старих гілок зріжте кінцівки пагонів до більш сильних бічних відгалужень на старій деревині.

Омолоджувати кущ потрібно поступово, але якщо він увесь сильно пошкоджений, можна вирізати всю надземну частину і вже навесні у вас буде велика кількість одноліток, з яких ви сформуєте молодий кущ смородини. Також на забувайте про щорічну обрізку кущів ягідних культур, про яку ми детально розповідали раніше.

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