Чим та коли підживлювати лохину для багатого врожаю: поради
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Лохина у природних умовах росте в хвойних болотистих лісах, де, відповідно, кислий ґрунт. Тому щоб лохина прижилася у вас на ділянці потрібно максимально створити умови хвойного лісу для коріння лохини. У ґрунті повинен бути торф з хвойними гілочками чи хвойною тирсою. Також потрібні регулярні підживлення, про які розповідає KvitkaInfo.
Якщо ви дотрималися всіх правил посадки лохини то підживляти в перший рік після висаджування не потрібно. Далі схема підживлення така:
- 2 рік після висаджування – 1 столова ложка добрива під кущ;
- 3 рік – 2 ст. л.;
- 4 рік – 4 ст. л.;
- 5 рік – 8 ст. л.;
- 6 і наступні роки – 16 ст. л.
Лохину потрібно підживляти два рази на рік: на початку вегетацій (квітень) і в кінці (серпень-вересень).
Основними елементами для підживлення навесні є азот, калій, фосфор. Ці елементи допоможуть наростити зелену масу кущу, сприяють цвітінню і зав’язуванню ягід. Можна використовувати такі добрива як сульфат амонію(40-50 г на дорослий кущ), нітрамофоска, сірка, селітра, карбамід (сечовина) або спеціальне добриво для лохини. Вибирайте одне.
Восени основне завдання підготувати кущ до морозів, що гілки добре визріли і не вимерзали. Кущ лохини підживляємо восени монофосфатом калію.
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