Головна помилка садівників – посадка лохини у звичайну землю

Кущ лохини виглядає досить декоративно протягом усього сезону – навесні під час цвітіння, влітку під час плодоношення, і особливо восени, коли листя набуває червоного кольору. Проте головна її цінність – ягоди, які містять безліч вітамінів та мінералів. У 100 грамах ягід міститься 0,81 г калію, 0,14 г вітаміну С, 0,01 г заліза.

Лохина досить довголітня, у хороших умовах плодоносить до 30 років, і її можна вирощувати вдома. Розповідаємо, коли та як саме потрібно її садити.

Коли садити

Висаджувати на постійне місце садову лохину можна і восени під час падолисту, і навесні до набубнявілих бруньок. Більшість садівників обирають весняну висадку, аби зменшити ризик підмерзання молодих саджанців взимку. Інші садівники схиляються до осінньої висадки, оскільки навесні можна легко пропустити правильний момент.

Які саджанці обрати

Перед тим, як посадити лохину, необхідно вирішити, який саме вид або сорт ростиме на вашій ділянці найкраще. У районах із прохолодним кліматом краще вирощувати низькорослу канадську лохину, а у більш теплих районах, де літо спекотне і довге, можна культивувати сорти садової лохини.

Саджанець повинен бути здоровий і міцний. Віддавайте перевагу екземплярам із закритою і добре розвиненою кореневою системою. Найвищий відсоток приживлюваності мають рослини дворічного та трирічного віку. У однорічних саджанців одразу після посадки видаляють слабкі гілки, решту вкорочують наполовину. Дволітки та старші рослини можна не обрізати.

Де садити

Лохина дуже сонцелюбна рослина і не любить холодних вітрів, тому садити її найкраще на сонячному і захищеному від вітру місці. Якщо її садити в тіні, ягоди будуть кислими і їх буде мало. Ґрунтові води повинні залягати на глибині 40-70 см від поверхні землі.

Який має бути ґрунт

Лохина дуже вимоглива до ґрунту. Головна помилка садівників – посадка лохини у звичайну землю, адже в природі вона росте під хвойними деревами на легкому кислому ґрунті. Лохину добре садити в торф’яно-піщані або торф’яно-суглинні, добре дреновані ґрунти (рН 3,5-4,5). Бажано вибрати таке місце висаджування, щоб раніше на цій ділянці не росли культурні рослини. Справа в тому, що на корінні лохини є мікориза (симбіоз коріння рослини з грибами), яка погано переносить розроблену землю.

Як підготувати ділянку до посадки

Перед висаджуванням лохини потрібно перекопати ділянку. Для підкислення можна додати торф, до нього підмішати тирсу, кору, опале листя, хвою. Щоб досягти потрібної кислотності, можна додати сірку (50-100 г/м2) або можна полити підкисленою водою (10 л води на м2). Для підкислювача підійдуть щавлева або лимонна кислота (3 ч. л. на 10 л.), яблучна кислота (100 мл на 10 л). Під час перекопування також вноситься мінеральне комплексне добриво (60-100 г на 1 м2).

Ями для висаджування бажано підготувати заздалегідь, тижні за 2-3 до посадки саджанців, щоб ґрунт за цей час осів. Розміри посадкових ям залежать від ґрунту і розміру куща лохини. Високорослу лохину краще садити у важкі суглинки. Ширина ями має бути 100 см, глибина – 20 см.

Відстань між низькими кущами має бути 0,3-0,5 м, між кущами середнього розміру – 0,7-1м, для високорослих потрібна відстань 1,2-1,5 м. Якщо ви садите рядами, то ширина між ними залежатиме від висоти та ширини куща у дорослому віці (від 1 до 3 м).

Як садити

Ні в якому разі не можна при висаджуванні просто перевалити саджанець з контейнера в яму, адже тоді ніжне коріння лохини не зможе нормально розвинутися, і рослина швидше за все через кілька років загине. Щоб цього не сталося, перед посадкою контейнер із саджанцем потрібно занурити у відро з водою на півгодини, потім вийняти рослину з контейнера і постаратися дуже акуратно розім’яти цей земляний ком, а якщо коріння щільно обплело землю – обережно розправити його руками.

На дно посадкової ями потрібно насипати кору сосни, голки, шишки товстим шаром (10 см) для дренажу. Борти ями можна зміцнити шифером, плівкою чи дошками, щоб не допустити розростання кореневої системи за межі спеціально підготовленого кислого ґрунту.

Потім потрібно заповнити яму субстратом, зробити в ньому заглиблення і помістити саджанець. Садити його потрібно глибше на 5-6 см, ніж він ріс в контейнері. Ретельно розправляємо коріння, присипаємо ґрунтом і рясно поливаємо. Наостанок потрібно замульчувати землю навколо саджанця сосновими голками для збереження вологи та боротьби з бур’янами.

За матеріалами KvitkaInfo, Avgulen, «Флорист-Х»

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