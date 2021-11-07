Ліщина віддає перевагу сонячним і захищеним від наскрізних вітрів місцям

Ми звикли, що ліщина, також відома як фундук, – дика рослина, яка росте в лісах. Та насправді ніщо не заважає посадити її вдома та збирати урожай смачних горіхів. Розповідаємо, як зробити це правильно.

Коли садити

Саджанці ліщини можна посадити навесні і восени. Найкращий період для посадки ліщини – осінь, за 2-3 тижні до стійких заморозків. До настання зими саджанці встигнуть добре прижитися.

Які саджанці обрати

Для посадки ліщини восени вибирають саджанці без листя, з добре розвиненою кореневою системою довжиною близько 50 см, з 3-5 розвиненими пагонами товщиною 1-1,5 см і довжиною до 1,5 м.

Яке місце для посадки обрати

Ліщина віддає перевагу сонячним і захищеним від наскрізних вітрів місцям. Вдалим місцем для посадки буде південна і західна сторона біля стін будівель або живоплоту. Сусідні дерева з об’ємною кроною мають розташовуватися не ближче, ніж за 5 м від ліщини. Не підходять для посадки місця з високим заляганням ґрунтових вод, а також ті, які навесні затоплюються талими водами.

Найкращий ґрунт для вирощування цієї рослини − легкий, пухкий, багатий на гумус і з нейтральним рівнем кислотності або слабокислий. Не підходять для неї важкі, суглинні, бідні на поживні речовини і заболочені ґрунти.

Як підготувати місце для посадки

Висаджують ліщину рядами або окремими кущами. Під час посадки рядами між ними залишають 4-5 м і 6 м у міжряддях. Готують посадочні ями за місяць, щоб ґрунт у них устиг осісти й ущільнитися.

Якщо ґрунт на ділянці родючий, то досить буде ями глибиною й діаметром 50 см. У бідному ґрунті глибина і діаметр ями мають бути не менше 80 см. Перед посадкою яму заповнюють родючою сумішшю – ґрунтом із верхнього шару, змішаним із 15 кг перепрілого гною і двома склянками деревної золи або 200 г суперфосфату. Непогано кинути в яму кілька жмень землі з-під лісової ліщини.

Як садити

У центрі ями формують посадковий пагорб. Коріння саджанця занурюють у глиняно-гнойову бовтанку, потім обережно розправляють його у центрі пагорба. Яму засипають, а ґрунт навколо саджанця утрамбовують. Коренева шийка молодої ліщини має бути на 5 см вище рівня землі. Після посадки біля саджанця забивають кілок для опори і прив’язують до нього ліщину. Потім рослину рясно поливають: не менше 3-5 відер на саджанець.

Як доглядати після посадки

Для максимального збереження у ґрунті вологи пристовбурні кола краще замульчувати хвоєю, тирсою або перегноєм, але шар мульчі не повинен торкатися гілок саджанця, інакше кора почне пріти. У перші дні кущ краще притінити. За 5-7 днів можна повторити полив. Поливати ліщину краще невеликими порціями води, коли волога від попереднього поливу добре вбереться у ґрунт. Так земля краще просочується вологою, а коріння не гниє.

Посадкова яма, заправлена гумусом і добривами, забезпечить саджанець необхідним харчуванням для зростання на найближчі 3-4 роки. Тому протягом цього часу ліщину можна більше не підгодовувати.

Через 5-6 днів після посадки кущ необхідно обрізати, щоб відновити рівновагу між надземною частиною і пошкодженою під час посадки кореневою системою саджанця. Під час обрізки видаляють зламані, підсохлі, гілки та ті, що ростуть всередину куща. Пагони, що залишилися, вкорочують приблизно на третину.

За матеріалами «Флорист-Х», UkrMedia

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