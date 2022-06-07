Збирають лохину раз на тиждень, і робити це краще вранці після випаровування роси

Лохина – дуже корисна ягода, багата на калій, кальцій, магній, натрій, залізо та фосфор, а також вітаміни С, В1, В2, К і РР. Її догляд особливо важливий у період, коли кущі ще молоді, а найбільшими ворогами є бур’ян та посуха. Розповідаємо, як правильно вирощувати садову лохину.

Розпушування ґрунту та боротьба з бур’янами

Кілька разів за сезон потрібно розпушувати ґрунт на ділянці з лохиною на глибину приблизно 8 см, проте намагайтеся не перестаратися, оскільки занадто часте розпушування може лохину пересушити, а надто глибоке – пошкодити кореневу систему, яка розташована близько до поверхні. Тому дуже важливо замульчувати ґрунт на ділянці сумішшю тирси та перепрілого гною. Розпушувати ґрунт можна, не прибираючи мульчу, яку потрібно раз на два-три роки поповнювати. Бур’яни потрібно видаляти відразу після їх виявлення.

Полив

Потрібно виробити таку схему зволоження ґрунту, при якій корінню буде достатньо вологи, і водночас вона не застоюватиметься довше, ніж на дві доби, інакше кущ може загинути. Поливати лохину потрібно двічі на тиждень, виливаючи по одному відру води під кожен дорослий кущ рано-вранці і після заходу сонця. Особливо потребує поливу лохина в липні та серпні, під час плодоношення і коли на кущах закладаються квіткові бруньки майбутнього врожаю. Якщо рослина відчує нестачу вологи, це негативно позначиться на кількості і якості ягід не тільки поточного, а й наступного врожаю. У найспекотніші дні кущі потрібно не тільки поливати, а й обприскувати, щоб вони не перегрівалися. Робити це слід рано-вранці і після 16:00.

Підживлення

Лохина не особливо вимоглива до родючості ґрунту, проте добре відгукується на мінеральні добрива. Найкраще їх вносити на початку весни, у період сокоруху і набухання бруньок. Органічні добрива лохині категорично протипоказані, натомість варто використати сульфат амонію, сульфат калію, сірчанокислий магній, суперфосфат і сульфат цинку, які засвоюються лохиною найкраще.

Азотні добрива (сульфат амонію) вносять у три етапи: 40% під час початку сокоруху, 35% – на початку травня, і 25% – на початку червня. У середньому це по 70-90 г добрива на один кущ. Фосфорні добрива (суперфосфат) вносять улітку і восени з розрахунку 100 г на один кущ. Сульфат магнію вноситься один раз за сезон з розрахунку 15 г на один кущ, а сульфат калію і сульфат цинку – один раз по 2 г на кущ.

Замість кількох різних добрив можна скористатися повним мінеральним комплексом. Підживлення слід починати з другого року вирощування:

на дворічний кущ дають 1 столову ложку повного мінерального добрива;

на трирічний кущ – 2 ст. л.;

на 4-річний – 4 ст. л.;

на 5-річний – 8 ст. л.;

на 6-річний і більше – 16 ст. л..

За зовнішнім виглядом лохини можна визначити, яких мінеральних елементів їй не вистачає:

фосфору – листя тісно притискається до стебла і набуває фіолетового відтінку;

калію – відмирають кінчики листків, з’являються плями, верхівки молодих пагонів чорніють і відмирають;

азоту – сповільнюється ріст пагонів, старе листя стає жовтувато-зеленими, а якщо дефіцит азоту значний, то весь кущ стає жовтувато-зеленим, на листках з’являється червонуватий відтінок, врожай зменшується, ягоди стають дрібнішими;

магнію – у листя червоні краї, але в той же час біля середньої жилки зберігається зелений колір;

кальцію – листя деформується, краї стають жовтими;

сірки – листя набуває жовтувато-білого кольору, а іноді і цілком стає білим;

бору – листя набуває блакитного забарвлення, з’являється пожовтіння між жилками старого листя, зупиняється ріст пагонів, а потім вони відмирають;

заліза – на молодих листках з’являється пожовтіння між жилками, утворюється сітка зелених жилок на тлі жовтого забарвлення всього листа.

Обрізування

Обрізку краще проводити навесні до набрякання бруньок, але якщо ви виявили хворі гілки влітку або восени, чекати весни не обов’язково – видаліть підозрілі пагони негайно. У кущів першого року видаліть усі квітки – це добре вплине на правильний розвиток рослини. У молодих кущів віком 2-4 роки потрібно сформувати міцний скелет, який дозволить рослині витримати вагу гарного врожаю, тому у них вирізують слабкі, хворі, обморожені після зими і лежачі на землі гілки, а також прикореневу поросль.

У кущів чотирирічного віку і старших, крім слабких і хворих гілок, вирізують пагони старші 5 років, а з однорічних залишають 3-5 найміцніших. Кущі пряморослих сортів проріджують у середині куща, у розлогих – вирізають нижні пониклі гілки. Важливо, утикати змикання гілок між сусідніми кущами, тому що це може погано позначитися на смаку ягід і терміні дозрівання.

Збір врожаю

Терміни дозрівання ягід залежать від того, які сорти ви посадили. Якщо сорт ранньостиглий, то ягоди починаємо збирати з першої декади липня, середньостиглий – з другої-третьої декади липня; пізньостиглий – з другої-третьої декади серпня. Ягоди достигають неодночасно, тому збір врожаю на кущі триває більше місяця.

Збирають лохину раз на тиждень, і робити це краще вранці після випаровування роси. Після набуття ягодами потрібного кольору вони повинні зріти на кущі ще кілька днів доти, доки з тугих не стануть м’якими. За цей час збільшується маса ягід і підвищується вміст цукру. Зібрані плоди негайно поміщають у холодильник і зберігають при температурі від 0 до +2°С до двох тижнів, ізолювавши від інших продуктів.

Для більш тривалого зберігання вимиті і просушені ягоди розкладають в один шар і поміщають у морозилку, після промерзання наскрізь зсипають в посудину і знову поміщають на зберігання в морозильну камеру. Можна також висушити лохину і взимку варити компот, робити лікувальні відвари і настої.

За матеріалами Kvitka.Info, «Флорист-Х»

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