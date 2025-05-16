Замість того щоб позбуватися картопляного лушпиння або старих бульб, їх можна перетворити на корисне добриво

Навесні кожен городник прагне дати своїм рослинам найкращий старт. Особливо це стосується ягідників, які можуть віддячити рясним урожаєм при правильному догляді. Один із доступних і натуральних способів підживити смородину – використати залишки картоплі, які зазвичай просто викидають. Такий підхід не лише економний, а й екологічно безпечний. Як правильно його застосувати, пише Prostoway.

Замість того щоб позбуватися картопляного лушпиння або старих бульб, їх можна перетворити на корисне добриво. Для цього лушпиння потрібно або висушити, або заморозити – обидва методи знищують можливі шкідливі мікроорганізми. Якщо у вас немає потреби зберігати шкірки надовго, їх можна одразу подрібнити, залити окропом і залишити настоюватися на добу.

Отриманий настій використовуйте для поливу смородинових кущів. Важливо пам’ятати, що коріння у смородини неглибоке, тож найкраще зробити навколо куща неглибоку канавку і вливати настій саме туди. Також у ґрунт можна закопати дрібно нарізану сиру картоплю, але важливо уникнути проростання, інакше замість ягід отримаєте «урожай» картоплі.

Такий простий метод підживлення допоможе стимулювати ріст кущів і збільшити кількість зав’язей, а отже і обсяг ягід.