Як правильно поливати смородину і порічки, щоб був великий урожай: поради
Смородина належить до вологолюбних культур, тому полив є обов'язковим для отримання хорошого врожаю
Смородина і порічки (які часом називають червоною та білою смородиною) – це досить поширені кущові рослини, які є на подвір’ї практично у кожного. Щоб отримувати рясний урожай, варто забезпечувати належний догляд за кущами протягом всього року. Зокрема, це стосується і поливу, про який докладніше розповідає МoySad.
Смородина належить до вологолюбних культур, тому полив є обов'язковим, щоб отримати хороший врожай. Проводити процедуру необхідно за таким алгоритмом:
- Уперіод активного зростання молодих пагонів. Для поливу червоних та білих сортів використовуйте не менше 2 відер на дорослий кущ. Для чорних сортів – 3 відра на 1 рослину.
- Після цвітіння. Поливати в цей період необхідно для того, щоб добре сформувалися зав'язі.
- У період дозрівання врожаю. При нестачі вологи ягоди не зможуть як слід налитися і визріти, стають дрібними і найчастіше засихають.
- Після збирання врожаю. Наприкінці липня/у середині серпня, кущ смородини починає формувати бруньки для наступного року. Тому волога необхідна для підвищення врожайності.
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