Смородина належить до вологолюбних культур, тому полив є обов'язковим для отримання хорошого врожаю

Смородина і порічки (які часом називають червоною та білою смородиною) – це досить поширені кущові рослини, які є на подвір’ї практично у кожного. Щоб отримувати рясний урожай, варто забезпечувати належний догляд за кущами протягом всього року. Зокрема, це стосується і поливу, про який докладніше розповідає МoySad.

Смородина належить до вологолюбних культур, тому полив є обов'язковим, щоб отримати хороший врожай. Проводити процедуру необхідно за таким алгоритмом:

Уперіод активного зростання молодих пагонів. Для поливу червоних та білих сортів використовуйте не менше 2 відер на дорослий кущ. Для чорних сортів – 3 відра на 1 рослину.

Після цвітіння. Поливати в цей період необхідно для того, щоб добре сформувалися зав'язі.

У період дозрівання врожаю. При нестачі вологи ягоди не зможуть як слід налитися і визріти, стають дрібними і найчастіше засихають.