В Україні є сорти-улюбленці порічок, які мають стабільний попит у садівників

Смородина і порічки – дуже популярні ягоди в Україні. Є різні види, які відрізняються кольором та розміром ягоди, габаритом куща та термінами дозрівання, але ранні сорти завжди користуються особливою популярністю. Про найкращі з них – розповідає AgroMarket.

Сорт смородини «Тісель» відомий ранньостиглістю та високим вмістом вітаміну С. Кущ має середню висоту, що досягає близько 1,5 метрів, з густими та компактно розташованими гілками. Сорт характеризується гарною врожайністю, солодкими ягодами та стабільною врожайністю.

Ультранній сорти смородини – «Чорний Бумер». Високоврожайний, з великими плодами і дуже компактними кущами при регулярній обрізці. Відмінний варіант для українського клімату, що має стабільну врожайність при правильному догляді, стійкий до захворювань.

«Мрія Києва» також вважається раннім, відрізняється швидким плодоношенням і стійкістю до борошнистої роси. Кущі середні, злегка розлогої форми, дають округлі, чорні, матові ягоди масою до 5 г кожна. Цей сорт має ягоди із середньою щільністю шкірки та приємним кисло-солодким смаком, що забезпечує садівникам стабільно високі врожаї. Підходить для комерційного вирощування.

Ще одним популярним сортом є «Бен Конан», який характеризується щедрою врожайністю та якістю ягід, відмінним смаком і легким ароматом, що поєднує в собі солодкість та легку кислинку, стійкістю до захворювань. Сорт підходить, як для промислового вирощування, так і для домашніх садів.

В Україні є сорти-улюбленці порічок, які мають стабільний попит у садівників. Їх популярність полягає у високому рівні приживання, здатності швидко наростити здоровий кущ, стабільної врожайності та солодкими, смачними ягодам. До таких сортів належить «Ровада», яка характеризується високою врожайністю (до 7 кг з дорослого куща), здатність до самозапилення на рівні близько 34%, стійкість до заморозків. Ягоди червоні, привабливі на вигляд, зібрані в грона.

Порічка «Десертна» також популярна завдяки ягодам майже білого кольору і ніжного смаку. Цей сорт часто використовують для прикрашання кондитерських виробів, оскільки ягода красива, має солодкий смак і майже не має кислинки. Цей сорт відрізняється стабільним урожаєм з року в рік, при правильному догляді. Порічка чудово підходить для вирощування у приватних садах.