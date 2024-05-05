Як оригінально прикрасити балкон рослинами: 8 схем квіткових композицій
Квіткові композиції з однорічних та багаторічних рослин на балконах, верандах, терасах додають затишку, настрою, натхнення. Якщо у вас є нестримне бажання прикрасити ваш балкон, але ви не знаєте чи сумніваєтеся, які рослини обрати – ось підказка від «Зеленої садиби». У цьому матеріалі ви знайдете 8 цікавих схем квіткових композицій, які можна висадити в одному контейнері.
Загальні поради
Різні балконні квіти висаджують в один контейнер, як правило, в один або два ряди. Який спосіб обрати – залежить від розміру, точніше ширини контейнер. Якщо для балконних квітів підготовлено контейнер шириною від 20-22 см, найкращий варіант розмістити в ньому рослини в два ряди. Глибина такого контейнера має бути не меншою.
Зазвичай, у балконні контейнери рослини не висівають. Прямостоячі екземпляри висаджують в задньому ряду. Зліва, справа та спереду чудово виглядають ампельні рослини, які цікаво чергувати з низькорослими квітами. У таких балконних квітниках можна використовувати не тільки квітучі рослини, а й лікарські чи декоративні трави або злаки. Дуже вдало виглядають ассиметричні квіткові композиції з ними.
Далі – 8 схем квіткових композицій для контейнерного саду.
Полунична поляна
Селекціонери вже давно вивели сорти м’яти з ароматом лимону, суниці, банану, інших фруктів і навіть шоколаду. І в цій схемі найважливіша - балконному сунична м’ята.
- Вербена Samira Peach – 1 штука.
- Шавлія Farina White – 2 штуки.
- Герань Nekita Salmon – 1 штука.
- Полунична м’ята «Альміра» – 1 штука.
- Петуніа-калібрахоа Calita Orange – 1 штука.
Вершки з шоколадом
Балконні квіти, фото і назви яких представлені в цій схемі, все літо даруватимуть приємний запах шоколаду, а дизайн балкону вдало підкреслять їх чорно-білі кольори.
- Петунія Black Velvet – 1 шт.
- Шоколадна маргаритка (космея) Chocamocha – 2 шт.
- Шоколадна м’ята – 1 шт.
- Эуфорбія Silver Fog (молочай) – 1 шт.
- Петунія Surfinia Snow – 1 шт.
Медова симфонія
Така яскрава жовта композиція з квітів не залишиться непоміченою ніким, зокрема, і метеликами, і бджілками. А ще вона подарує ледь відчутний аромат каррі (так пахне геліхризум італійський).
- Аллісум Easter Bonnet White – 2 шт.
- Гацанія «Жовтий поцілунок» – 1 шт.
- Геліхризум (безсмертник) італійський – 1 шт.
- Петунія – калібрахоа Lemon Slice – 1 шт.
- Лантана Esperanta Yellow – 1 шт.
Ванільна хмаринка
Якщо вам до вподоби аромат ванілі і рожево-фіолетові відтінки, вас не залишить байдужим наступна композиція балконних квітів.
- Гібридний геліотроп – 2 шт.
- Сальвія декоративна – 1 шт.
- Розмарин Abraxas – 1 шт.
- Петунія-калібрахоа Calita Purple Star – 4 шт.
- Гаура Gambit Rose – 1 шт.
Мікс для сонячних балконів
Ця яскрава композиція з однорічників створить легкий і безтурботний настрій вашому балкону південної і південно-східної сторони будинку. Невибагливі до догляду квіти вимагають багато сонця. Контейнер для цього міксу балконних квітів повинен бути не коротшим за 80 см.
- Диморфотека Terracotta – 2 шт.
- Молочай – 1 шт.
- Санвіталія розпростерта – 2 шт.
- Ампельна петунія Terracotta – 1 шт.
Ароматне літо
Ніжні рожево-голубі відтінки цих балконних квітів особливо еффектно виглядатимуть під час сходу та заходу сонця, але і в полудень вони подарують господарям приємні емоції і насичений аромат літа.
- Герань Pelargonium Savannah Blue – 2 шт.
- Сцевола – 2шт.
- Ампельна герань Mexica Nealit – 2 шт.
Лілова чарівність
Це той випадок, коли в композиції балконних квітів головний акцент – на декоративному листі рослин, а не на квітах. Екстравагантний і витончений букет. Композиція для сонячних балконів чи веранд. Вимагає контейнер не менше 80 см у довжину.
- Іпомея Lime Green – 1 шт.
- Ангелонія Blue Improved – 2 шт.
- Колеус Блюме Caipirinha – 1 шт.
- Петунія-калібрахоа Purple – 2 шт.
Романтичний мікс для напівтіні
Балконні квіти, назви яких вказані в цій композиції, створять романтичний настрій в не дуже сонячних місцях. Вимагає контейнер не менше 80 см довжиною.
- Ампельна фуксія «Ginger» – 2 шт.
- Бальзамін Уоллера «Fiesta Purple Double» – 2 шт.
- Бегонія – 1 шт.
- Іпомея батата «Purple» – 1 шт.