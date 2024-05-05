У балконних квітниках можна використовувати не тільки квітучі рослини

Квіткові композиції з однорічних та багаторічних рослин на балконах, верандах, терасах додають затишку, настрою, натхнення. Якщо у вас є нестримне бажання прикрасити ваш балкон, але ви не знаєте чи сумніваєтеся, які рослини обрати – ось підказка від «Зеленої садиби». У цьому матеріалі ви знайдете 8 цікавих схем квіткових композицій, які можна висадити в одному контейнері.

Загальні поради

Різні балконні квіти висаджують в один контейнер, як правило, в один або два ряди. Який спосіб обрати – залежить від розміру, точніше ширини контейнер. Якщо для балконних квітів підготовлено контейнер шириною від 20-22 см, найкращий варіант розмістити в ньому рослини в два ряди. Глибина такого контейнера має бути не меншою.

Зазвичай, у балконні контейнери рослини не висівають. Прямостоячі екземпляри висаджують в задньому ряду. Зліва, справа та спереду чудово виглядають ампельні рослини, які цікаво чергувати з низькорослими квітами. У таких балконних квітниках можна використовувати не тільки квітучі рослини, а й лікарські чи декоративні трави або злаки. Дуже вдало виглядають ассиметричні квіткові композиції з ними.

Далі – 8 схем квіткових композицій для контейнерного саду.

Полунична поляна

Селекціонери вже давно вивели сорти м’яти з ароматом лимону, суниці, банану, інших фруктів і навіть шоколаду. І в цій схемі найважливіша - балконному сунична м’ята.

Вербена Samira Peach – 1 штука. Шавлія Farina White – 2 штуки. Герань Nekita Salmon – 1 штука. Полунична м’ята «Альміра» – 1 штука. Петуніа-калібрахоа Calita Orange – 1 штука.

Вершки з шоколадом

Балконні квіти, фото і назви яких представлені в цій схемі, все літо даруватимуть приємний запах шоколаду, а дизайн балкону вдало підкреслять їх чорно-білі кольори.

Петунія Black Velvet – 1 шт. Шоколадна маргаритка (космея) Chocamocha – 2 шт. Шоколадна м’ята – 1 шт. Эуфорбія Silver Fog (молочай) – 1 шт. Петунія Surfinia Snow – 1 шт.

Медова симфонія

Така яскрава жовта композиція з квітів не залишиться непоміченою ніким, зокрема, і метеликами, і бджілками. А ще вона подарує ледь відчутний аромат каррі (так пахне геліхризум італійський).

Аллісум Easter Bonnet White – 2 шт. Гацанія «Жовтий поцілунок» – 1 шт. Геліхризум (безсмертник) італійський – 1 шт. Петунія – калібрахоа Lemon Slice – 1 шт. Лантана Esperanta Yellow – 1 шт.

Ванільна хмаринка

Якщо вам до вподоби аромат ванілі і рожево-фіолетові відтінки, вас не залишить байдужим наступна композиція балконних квітів.

Гібридний геліотроп – 2 шт. Сальвія декоративна – 1 шт. Розмарин Abraxas – 1 шт. Петунія-калібрахоа Calita Purple Star – 4 шт. Гаура Gambit Rose – 1 шт.

Мікс для сонячних балконів

Ця яскрава композиція з однорічників створить легкий і безтурботний настрій вашому балкону південної і південно-східної сторони будинку. Невибагливі до догляду квіти вимагають багато сонця. Контейнер для цього міксу балконних квітів повинен бути не коротшим за 80 см.

Диморфотека Terracotta – 2 шт. Молочай – 1 шт. Санвіталія розпростерта – 2 шт. Ампельна петунія Terracotta – 1 шт.

Ароматне літо

Ніжні рожево-голубі відтінки цих балконних квітів особливо еффектно виглядатимуть під час сходу та заходу сонця, але і в полудень вони подарують господарям приємні емоції і насичений аромат літа.

Герань Pelargonium Savannah Blue – 2 шт. Сцевола – 2шт. Ампельна герань Mexica Nealit – 2 шт.

Лілова чарівність

Це той випадок, коли в композиції балконних квітів головний акцент – на декоративному листі рослин, а не на квітах. Екстравагантний і витончений букет. Композиція для сонячних балконів чи веранд. Вимагає контейнер не менше 80 см у довжину.

Іпомея Lime Green – 1 шт. Ангелонія Blue Improved – 2 шт. Колеус Блюме Caipirinha – 1 шт. Петунія-калібрахоа Purple – 2 шт.

Романтичний мікс для напівтіні

Балконні квіти, назви яких вказані в цій композиції, створять романтичний настрій в не дуже сонячних місцях. Вимагає контейнер не менше 80 см довжиною.