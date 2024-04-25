Дріжджі – одне з найефективніших і найбезпечніших добрив для фіалок

Фіалки можуть прикрасити будь-який будинок або сад своїми яскравими та ніжними квітами. І щоб вони росли міцними та здоровими, тішили пишним цвітінням, їм необхідні регулярні підживлення. І для цього можуть згодитися звичайні дріжджі, пише Ukr.Media.

Дріжджі – одне з найефективніших і найбезпечніших добрив для фіалок. Вони містять безліч корисних мікроелементів, зокрема, азот, фосфор, калій тощо. Крім того, дріжджі сприяють поліпшенню ґрунту, роблячи його більш поживним і повітропроникним.

Для приготування поживного розчину розчиніть 1 чайну ложку сухих дріжджів в 1 літрі теплої води та залиште на кілька годин для активації. Потім можна використовувати отриманий розчин для поливу фіалок, але не частіше, ніж раз на місяць. Також важливо не перестаратися з дозуванням, адже надмір поживних речовин так само шкідливий, як і його брак.

Крім поливу, для підживлення можна просто змішати сухі дріжджі з ґрунтом у горщику. Таким чином, рослина буде отримувати поживні речовини прямо з ґрунту протягом декількох тижнів.