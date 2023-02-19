Дуже впливає на цвітіння фіалки правильно підібраний горщик

Фіалки, або сенполії, – часті «мешканці» підвіконь любителів квітів. І не дарма, адже це ідеальна кімнатна квітка на зиму. По-перше, саме в цей період вона цвіте, а по-друге, її не лякає близькість радіатора та сухе повітря. Та аби вона цвіла якнайдовше, потрібно знати кілька секретів, якими ділиться «Флорист-Х».

Ґрунт для кімнатних фіалок

Фіалка любить пухкий, вологоємний і повітропроникний ґрунт, тому варто купляти спеціальний субстрат, складений спеціально для цих рослин. Проте до нього слід дещо додати: на дві частини придбаного ґрунту – одна частина кокосового волокна і по півчастини перліту та деревного попелу. У результаті змішування перерахованих інгредієнтів ґрунт виходить не надто поживним, але такий фіалкам і потрібен.

Підживлення фіалок

Сенполії потребують регулярного підживлення мінімальними дозами добрив. Це означає, що рідке добриво для фіалок потрібно додавати у воду при кожному поливі, але кількість добрива має бути в 10 разів меншою, ніж написано в інструкції. Таким чином, фіалочки отримують необхідну кількість поживних речовин постійно. Крім того, не потрібно вести жодних записів, щоб не забувати, коли вносилися добрива. Завдяки регулярному поливанню з добривами молоденькі рослини зацвітають рано і довго цвітуть.

Ємність для фіалки

Дуже впливає на цвітіння фіалки правильно підібраний горщик. Діток варто вирощувати в стаканчиках ємністю 100 мл, а коли вони підростають – пересадити їх у горщики діаметром не більшим за 6-8 см: у великих горщиках фіалка може наростити велику розетку, але рано не зацвіте. Крім того, фіалку, що росте в маленькому горщику, складніше залити.

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