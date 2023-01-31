Для розмноження фіалки краще за все вибирати лист з середини розетки

Розведення фіалок – захопливий процес, і одного разу почавши важко потім зупинитися. Розмножуються ці популярні кімнатні квіти поділом куща, насінням, квітконосом, та найчастіше використовують живці з листочків. «Флорист-Х» розповідає, як правильно організувати цей процес.

Зрізка листа на живець

Для розмноження фіалки краще за все вибирати лист з середини розетки. Живець можна відщипнути або підрізати тоненьким, маленьким гострим ножем. Відокремлювати лист потрібно максимально близько до ґрунту, щоб не пошкодити основну рослину і не залишити там «пеньок», який буде підгнивати.

Живець повинен бути завдовжки 4-7 см. Зрізуємо його низ навскоси (під кутом 45˚). Краще, коли поверхня зрізу становить 2-4 см в довжину – буде більше коренів і розеток. Оскільки листочки не всі вкорінюються, беріть від фіалки одного сорту мінімум 2-3 листочка.

Посуд для розмноження

Для розмноження фіалок підійде будь-яка пластикова тара, наприклад, стаканчики від йогуртів чи просто одноразові 100-грамові стакани. Кілька листочків можна посадити в неглибоку ємність (4-5 см глибиною) більшого розміру на відстані 5 см один від одного.

Вкорінення у воді або землі

Для пророщування коріння листок фіалки або ставлять на деякий час в воду, або відразу прикопують в ґрунті. Фіалки, пророщені у воді, швидше зацвітають. Але якщо в будинку холодно, при довгому стоянні у воді живці можуть підгнивати. На пророщування також може вплинути якість води.

Якщо ставите живець фіалки в воду, стежте, щоб він не підгнивав. Вода повинна бути теплою, але не гарячою. Для знезараження додайте товчене вугілля. Коріння, як правило, з’являється через 1-2 тижні. Після цього можна садити в землю, але можна почекати і появи нових паростків: вони з’являться через 1-2 місяці стояння у воді. Нові паростки йдуть від місця зрізу – якщо ви тримаєте лист у воді до їх появи – дайте їм трохи підрости, щоб не присипати ґрунтом при посадці в горщик. І взагалі, не прикопуйте пророщений живець глибоко, інакше паростків доведеться чекати довго. Оптимальна глибина – 1-1,5 см.

Для вкорінення в ґрунті лист після зрізання одразу висаджується в землю. Субстрат при цьому повинен бути суперлегкий – більш пухкий, ніж основний ґрунт для фіалок. Тому в субстрат «Сенполія», який є у продажу, додають річковий прожарений пісок. Можна використовувати мох сфагнум: його можна купити в магазині або накопати в лісі. Свіжий мох краще прожарити в духовці, розклавши на фользі.

Субстрат необхідно поливати теплою водою і не давати йому пересихати. При укоріненні в ґрунті нові паростки з’являються не скоро. Молодий паросточок потрібно тримати подалі від протягів і ні в якому разі не на сонці. Можна навіть влаштувати для нього міні-тепличку з поліетиленового пакета. Після вкорінення (через 1-2 місяці) паростки, що виросли, потрібно пересадити в постійний горщик. Перед цим рослину і горщик потрібно обробити засобами проти комах, вірусів і грибків.

Пересадка живців фіалок

Перед висаджуванням в постійний горщик старий листок краще відокремити, залишивши тільки діток. Це стосується способів пророщування і у воді, і в землі. Так старий листок не буде відтягувати на себе силу росту. Крім того, материнський листочок може підгнивати, поширюючи хвороби.

Дітки – нові листочки – з'являються через 5-6 тижнів. Коли вони виростають до 3-4 сантиметрів, то їх відокремлюють і висаджують в постійний горщик.

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