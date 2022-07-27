Червона смородина легше витримує недолік вологи

Смородина та порічка – популярні ягоди, які вживають свіжими, готують з них желе, компоти, наливки та настоянки, варять варення та джеми. Тому хороший урожай ягід хотілося б отримувати не час від часу, а щороку. «Дім і сад» зібрав поради фахівців з вирощування смородини та порічок і розповідає, як отримати якнайкращий результат.

Організація своєчасного поливу

Смородина – культура не примхлива, її можна поливати лише тричі за весь сезон, але робити це потрібно своєчасно. Якщо рослину залишити без поливу в період активного росту її пагонів і формування ягід, кущ не буде повноцінно сформований, а ягоди виявляться сухими, дрібними і товстошкірими. Червона смородина легше витримує недолік вологи, натомість урожай чорної смородини значною мірою залежить від якості поливу.

Перший полив. У період зростання зеленої маси рослини, розвитку її пагонів і під час появи зав’язей полив особливо актуальний. Зазвичай перший полив припадає на травень.

Другий полив. Цей полив пов’язаний з дозріванням ягід, припадає на червень.

Третій полив. Потреба в поливі зростає після збору ягід. Якщо рослини в цей період не полити, можуть постраждати квіткові бруньки, які тільки почали формуватися. Від їхнього стану залежить урожай майбутнього року.

Зберегти під час поливу воду всередині пристовбурного кола допоможе борозна глибиною 10 см по колу відповідної проекції крони рослини на поверхню ґрунту. Для запобігання витікання води можна встановити загородження з металу або пластику. Води під час поливу має бути багато: 4-5 відер на кожен 1 м2 землі всередині пристовбурного кола. Волога повинна добре просочити ґрунт, щоб вся коренева система куща сповна її отримала.

Правильне підживлення

Якщо в період посадки смородини ґрунт був добре удобрений, кілька років можна не думати про підгодівлі. Але зазвичай поживні речовини закладають тільки в посадкову яму, і в цьому випадку підгодівлю треба робити хоча б двічі за сезон. Перша підгодівля проводиться під час формування зав’язі, а друга – після завершення збору ягід. Добрива вносяться в борозенки, які були зроблені для поливу рослини.

Найкращою підгодівлею для смородини є калійно-фосфорні добрива. Калій впливає на смак ягід, роблячи їх солодшими, а фосфор збільшує їх розмір. Потрібний розчин замішують на 10 л води, додаючи по 1 ст. л. сірчанокислого калію і суперфосфату. Для підживлення рослин дощовим літом мінеральні добрива вносять в сухому вигляді.

Якщо потрібних добрив немає, можна навесні підгодувати смородину звичайною деревною золою – на кожен кущ по 500 г. Золу розсипають в 20-25 см від центральної частини куща. У середині серпня цю підгодівлю можна повторити.

Мульчування ґрунту під кущами

Якщо полив здійснювати за правилами, потрібно потурбуватися про те, щоб ґрунт в пристовбурних колах не пересихав. Як матеріал для мульчування можна використовувати тирсу, торф, сфагнум або навіть старі газети, картон.

Захист від морозів

Смородина – дуже зимостійка рослина, але сильні морози можуть істотно знизити врожай, особливо в порічок. Краще не сподіватися на холодостійкість куща, а пригнути до землі його гілки, закутавши снігом саму рослину.

Небезпеку для смородини становлять і поворотні заморозки, через які може осипатися зав’язь. Холод і вітер можуть ускладнити приліт комах, що обпилюють рослину. Водночас спека і посуха теж не сприяють урожаю: висихання рилець маточок скорочує час на запилення. Захистити рослину від заморозків допоможе обприскування її водою або задимлення. Проблему з запиленням можна вирішити, застосовуючи самопильні сорти або залучаючи на ділянку запилювачів – бджіл.

Залучення комах-запилювачів

Хорошим способом залучити бджіл є застосування підсолодженої води. Розчин для обприскування виготовляють, додаючи 1 ст. л. меду на 1 л води. Ще один спосіб залучення запилювачів – висадка в саду рослин, які люблять ці комахи. Поселіть на сонячних і добре захищених від протягів галявинах садів півонії, жимолость, айстри і гіацинти. Також бджоли завжди летять на запах рододендронів, вейгели, геленіума або вербени.

Якісний посадковий матеріал

Вирішивши купити смородину гарного сорту, обов’язково вивчіть каталог магазину, дізнайтеся додаткову інформацію про сорт, його характеристиках, властивості і умови вирощування. Якщо у вас ще залишаться питання, задайте їх консультантам.

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