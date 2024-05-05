Весняне підживлення можна проводити за допомогою мінеральних добрив

Для аґрусу найбільш підходить слабокислий ґрунт із нейтральним рівнем кислотності. За необхідності можна внести вапняк або доломітне борошно для підняття рівня pH і ефективності подальшого підживлення. Яких саме добрив потребує кущ, розповідає Ukr.Media.

Перед внесенням добрив необхідно очистити землю від бур'янів і польових рослин. Підживлення загалом необхідно проводити двічі на рік: перший раз навесні, перед початком активного росту куща, і другий раз восени, щоб підготувати аґрус до зими.

Весняне підживлення можна проводити за допомогою мінеральних добрив, що містять азот, фосфор і калій. Вони забезпечать рослину необхідними поживними речовинами для активного росту і розвитку. Осіннє підживлення краще провести органічними добривами, щоб підготувати кущ до зимового періоду.

Не забувайте поливати аґрус після підживлення, щоб добрива досягли коріння рослини. Також рекомендується мульчувати землю навколо куща, щоб зберегти вологу і поліпшити структуру ґрунту.