Аґрус досить невибагливий, він любить рости на світлих та захищених від вітру ділянках

Аґрус – досить невибаглива і врожайна ягідна культура, за що її і люблять садівники. Компактний чагарник щорічно радує солодкими, ніжними ягодами, які можна як їсти свіжими, так і переробляти. Крім того, вони мають лікувальні властивості. Садити аґрус можна як навесні, так і восени, проте осіння посадка має суттєву перевагу – вже наступного літа ви отримаєте перший врожай. Крім того, при дотриманні правильних термінів висадки приживлюваність ягідника становить 100%. Пояснюємо, коли і як потрібно садити або ж пересаджувати кущі аґрусу.

Коли садити

Щоб коренева система кущів встигла прижитися, проводити посадку потрібно не пізніше, ніж за 20 днів до настання стійких негативних температур. Цей період триває з жовтня до початку листопада, в залежності від області.

Де садити

Аґрус досить невибагливий, він любить рости на світлих та захищених від вітру ділянках. Наприклад, чагарникам буде комфортно між карликовими плодовими деревами або неподалік від огорожі. Найкращими попередниками для аґрусу є просапні культури – рання картопля, буряк, горох, боби, а також люпин і конюшина як сидерати. Після смородини та малини аґрус вирощувати не можна, так само не бажано садити аґрус поруч зі смородиною, бо у них спільні хвороби та шкідники.

Кисла земля під посадку аґрусу не годиться: він любить слабкокислі або нейтральні, багаті на перегній, повітропроникні чорноземи й суглинки, в яких ґрунтові води розташовуються не вище, ніж на глибині 1,5 м. Чутливий до вологості навколо кореневої шийки, тому поливати його бажано по викопаній по периметру канавці. Ґрунти, не очищені від коренів бур’янів, зокрема пирію, аґрусу не підійдуть.

Як підготувати саджанці

Для розведення аґрусу вибирайте одно- або дворічні саджанці – вони набагато швидше й легше адаптуються, ніж три-чотирирічні. Скелетних коренів завдовжки близько 15 см із жовтою корою має бути у саджанців не менше трьох, мичкувате коріння теж має бути добре розвинене, а наземна частина має бути одним-двома пагонами заввишки до 40 см.

Перед посадкою потрібно видалити з саджанця все листя, обережно провівши по паростках від низу до верху нещільно зімкнутою рукою в рукавичці. Потім слід обрізати пошкоджені та сухі корінці, після чого опустити коріння в глиняну бовтанку з додаванням стимулятора коренеутворення: для 15-20 саджанців потрібно 1 кг чорнозему і 1 кг глини, 1-2 пакетики «Корневіну», 6 г «Актари» та три літри води, які ретельно перемішують.

Як підготувати ділянку

За два тижні до посадки перекопайте ділянку під аґрус на глибину заступа лопати, старанно вибираючи руками коріння бур’янів. Викопайте для саджанців ямки розміром приблизно 40х40х40 см, намагаючись не змішувати верхній родючий шар ґрунту з нижнім неродючим. Оптимальна відстань між культурами – 1,25-1,5 м. Якщо сорт високорослий, то до 2 м. Не загущуйте посадки, інакше кущики будуть боротися один з одним за світло й поживні речовини.

Заповніть ямки на дві третини ґрунтосумішшю, що складається з верхнього шару ґрунту й компосту, додавши на кожну рослину 200 г суперфосфату і 60 г сірчанокислого калію або 300 г деревної золи. Третину родючого ґрунту насипте гіркою по центру ями і залиште до посадки, щоб ґрунт осів.

Як садити аґрус

Вилийте в кожну ямку по піввідра води, занурте коріння саджанця в бовтанку, після чого помістіть його на гірку, акуратно розправте коріння і засипте спочатку залишками родючого ґрунту, а потім, якщо його не вистачить, – ґрунтом із нижнього шару. У результаті коренева шийка саджанця має опинитися під землею на глибині 4-5 см. Ущільніть поверхню навколо кущика й рясно полийте. Пристовбурні кола замульчуйте сухою землею, перегноєм або торфом, а гілки обріжте до 3-4 бруньок (10-15 см).

Як пересаджувати аґрус восени

Пересадок аґрус не потребує, проте часом виникає така потреба у садівників через перепланування ділянки. Терміни пересадки аґрусу практично збігаються зі строками його первинної посадки.

Після того, як ви вибрали нове місце й підготували ґрунт, обріжте на кущі старі й непотрібні гілки, залишивши не більше семи молодих, здорових і міцних пагонів, які перед викопуванням укоротіть на третину. Потім обкопайте кущ по периметру проекції крони, за потреби перерубуючи товсті корені. За допомогою лому й лопати витягніть кущ та покладіть на клейонку, перенесіть на нове місце й висадіть таким самим способом, як молоді саджанці. Коріння бовтанкою можна не обробляти, а в яму перед посадкою бажано вилити 2-4 відра води (кількість залежить від віку й розміру куща).

За матеріалами «Дім і сад», «Флорист-Х», AgroMarket

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