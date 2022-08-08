Ягоди на штамбі стають більшими та смачнішими завдяки більш рівномірному освітленню

Немало дачників практикують вирощування ягідників не у вигляді куща, а в штамбовій формі, якої досягають за допомогою щеплення або обрізки з моменту посадки. Так можна отримати невеличкі деревця смородини, червоної та білої смородини, а також аґрусу. Про особливості, переваги та недоліки такого способу вирощування ягід розповідає «Дім і сад».

Переваги вирощування ягідників на штамбі:

полегшує догляд на ягідником;

полегшує збір урожаю;

ягоди стають більшими та смачнішими завдяки більш рівномірному освітленню;

штамби можна садити ближче один до одного, ніж звичайні кущі;

штамби ефектно прикрашають сад.

Недоліки вирощування ягідників на штамбі

Розвиток кореневої системи смородини може тривати до 30-40 років, а у аґрусу – ще довше. Проте наземні пагони живуть набагато менше. У чорної смородини – 6-10 років (максимальну кількість врожаю збирають на 4-5 рік), у білої та червоної смородини термін життя скелетних гілок становить 7-12 років (максимальна врожайність припадає на 5-7 рік), у золотистої смородини – 12-18 років (найбільший урожай збирають на 6-8 рік).

Тож, якщо чагарник залишити в його природній кущовій формі, тоді скелетні гілки весь час будуть замінюватися новими пагонами, що відростають від основи, і термін життя та плодоношення культури значно подовжиться. Якщо ж вирощувати ягідники на штамбі, термін його життя обмежиться вище вказаними періодами, оскільки нові гілки постійно видаляються.

Щоб отримати більш «довговічний» аґрус, його можна прищепити на золотисту смородину. Завдяки відносній довговічності її штамбу і щеплених скелетних гілок аґрусу ви зможете збільшити тривалість життя культури.

Як сформувати штамб з куща смородини, порічок чи аґрусу

Щоб з куща вийшло невелике деревце, треба при укоріненні вибрати найсильнішу вертикальну гілку, а решту вирізати біля самого ґрунту. У залишеного пагона видалити всі гілки до бажаної висоти штамбу (оптимально 0,6-1 м). Потім на стовбур одягти трубку з світлонепроникного матеріалу, наприклад, поліетилену, а її нижній кінець закопати в землю на 10 см. Довжина трубки має дорівнювати висоті штамба.

Аґрус на штамбі можна отримати як з кореневласних саджанців, так і шляхом його щеплення на золотисту смородину. Ягідники потрібно обов’язково підв’язати до опори – шпалери або кілочка, щоб при активному розвитку, сильному вітрі або навантаженні врожаєм вони не зламалися.

Надалі залишайте до п’яти пагонів, щоб сформувалася крона. Вирізуйте всі гілки що загущують крону, хворіють або зростають донизу, а також ті, чий вік перевищив 7-8 років. Порость, що з’являється біля основи ягідника, видаляйте відразу, щоб чагарник не витрачав сили на її розвиток. Крону формуйте у вигляді сфери – у такому вигляді вона найбільш приваблива.

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