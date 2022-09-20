Щоб смородина добре прижилась, найкраще висаджувати її у помірну погоду, без яскравого сонця

Смородина – популярний ягідний чагарник, який росте майже у кожному саду та дає смачні і корисні ягоди. Восени смородина уже не дає плодів та готується до холодів, і цей час ідеально підходить для посадки нових саджанців. «Дім і сад» розповідає, як правильно садити смородину восени, щоб саджанці гарантовано прижилися.

Коли і як садити смородину восени

Саджанці в контейнерах із закритою кореневою системою можна висаджувати у відкритий ґрунт з весни до осені – вони прекрасно приживаються навіть у найсильнішу спеку. А от саджанці з відкритою кореневою системою висаджують після спаду сильної спеки, при помірній температурі. Варто пам'ятати, що терміни посадки смородини восени залежать від погоди. Але в будь-якому випадку роботи рекомендується завершити за 3 тижні до настання холодів.

Смородина любить рости в умовах гарного освітлення, але не любить спеку, бо її листя обгоряє під сонцем.

Посадка смородини восени повинна проводитися на ділянці з родючим, удобреним ґрунтом, який має пухку, повітропроникну структуру і невелику вологість. Якщо ж іншої ділянки під посадку порічок виділити неможливо, можна покращити наявну площу. У кислі ґрунти під перекопування рекомендується внести доломітове борошно з розрахунку до 500 г на 1 м². Борошно сприяє зниженню закислення субстрату і призводить величину кислотності до нейтральних показників.

Підготовка ділянки під посадку смородини включає такі роботи:

Очищення від сміття, каміння і рослинних залишків;

Вирівнювання поверхні;

Внесення гною по поверхні ділянки (добриво розподіляється рівним шаром 5 см завтовшки);

Перекопування ділянки, щоб гній потрапив вглиб ґрунту;

Підготовка посадкових ям під смородину.

Кожна посадкова яма повинна мати розміри 50х50х50 см. На дно насипають поживний субстрат, саджанець встановлюють похило, порожнечі засипають землею. Після посадки порічки поливають. На поверхню пристовбурного кола рекомендується укласти шар мульчі, що допоможе на довгий час зберегти в ґрунті вологість.

Посадка чорної смородини восени має бути завершена за 3-4 тижні до настання заморозків. При сприятливих умовах і правильних підготовчих роботах можна з упевненістю очікувати плодоношення кущів вже на другий рік.

Посадка порічок восени має виконуватись купно. Не розподіляйте кущі в різні кінці саду – це погана ідея. Коли червона смородина росте групою, в ґрунті зберігається оптимальна вологість.

Як правильно обрізати смородину восени

При осінній посадці білу, чорну і червону смородину потрібно обрізати. Це зменшує відтік поживних речовин до пагонів, дозволяє посилити живлення коріння, яке інтенсивно наростає після пересадки. Перед вкоріненням саджанці вкорочують на 2-3 бруньки (в залежності від довжини пагонів).

Як обрізати дорослу смородину восени правильно? Існує певний алгоритм дій, який використовують при обрізанні будь-якого виду:

1. Стригти кущі смородини рекомендується після листопаду, коли пагони повністю звільнилися від листяного покриву. Попередньо з пристовбурних кіл прибирають літню мульчу, висапують бур'яни, якщо вони є.

2. Обрізку чорної смородини починають з видалення пагонів, вкритих мохом або лишайниками: такі гілки вже нежиттєздатні. Потім з кущів видаляють сухі гілки, а також пагони, пошкоджені хворобами й шкідниками.

3. Пагони, що розташовані над поверхнею землі й зростають горизонтально, видаляють восени або залишають на зиму для вкорінення, присипавши їх нижню частину землею. Навесні вони вже сформують нову кореневу систему, їх можна використовувати для розмноження сорту.

4. Крону чагарника варто ґрунтовно прорідити, щоб сонячні промені могли висвітлювати всі гілочки рівномірно, і нічого не заважало вентиляції.

5. Короткі прикореневі стебла видаляють, а річні прирости вкорочують на 5-7 см.

Обрізка червоних і білих порічок має відмінності, ці види не потребують такого ж кардинального проріджування кущів, як чорна. Пам'ятаючи про те, що плодоношення червоних порічок настає на приростах поточного року, пагони обрізають з обережністю, видаляють тільки тонку слабку поросль і хворі гілки.

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