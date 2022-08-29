Виснаженій смородині потрібні як органічні, так і мінеральні добрива

Після збору врожаю кущі смородини виснажені та потребують особливого догляду, аби підготуватися до наступного сезону. Саме в кінці літа кущі закладають квіткові бруньки на наступний рік. Як допомогти їм відновитися після плодоношення, пояснює KvitkaInfo.

Омолодження куща.

Чим густіший кущ, тим менше на ньому ягід, тому не нехтуйте регулярними обрізками смородини. Зазвичай смородину обрізають весною, до початку сокоруху, але оскільки ця культура починає вегетацію дуже рано, деякі садівники не встигають цього зробити. Чотирирічні і старші пагони краще видалити всі, не лишаючи пеньків, оскільки вони не дадуть вже рясного врожаю, але забиратимуть сили в молодших. Розібратися, яка з гілок стара, просто: старі гілки грубші, і кора на них темніша.

На заміну старим віддаленим гілкам залиште 4-5 найміцніших молодих пагонів, обрізавши їх на третину, а решту прикореневої порослі видаліть. На дво- та трирічних пагонах зріжте верхівки, що старіють, до першого сильного відгалуження. Якщо після обрізки смородини залишаться хороші гілки, їх можна нарізати на живці, а здорове листя додавати в маринади та соління.

Прибирання.

Після обрізки кущів смородини потрібно зібрати з-під них всі рослинні рештки і стару мульчу.

Розпушування ґрунту в прикореневому колі.

Ґрунт у прикореневому ділянці обережно розпушіть сапкою або вилами, намагаючись не зачепити коріння. Після цього сформуйте навколо куща лунку під нову мульчу.

Профілактична обробка.

Від хвороб та шкідників про всяк випадок потрібно обприскати як проблемні, так і здорові кущі. Від грибкових інфекцій смородину обробляють фунгіцидом: бордоською рідиною (1%), залізним купоросом, розчином «Топаза», «Фундазолу» або будь-якого іншого мідьвмісного препарату.

Від шкідників здорові кущі можна обприскати не дуже концентрованим розчином «Фітоверми» або карбофосу. Для заражених кліщами, скляницями чи галицями кущів потрібен міцніший розчин та мінімум дві обробки.

Полив.

Для двох-трирічних кущів потрібно 2-4 відра теплої свіжої води. Надалі смородині буде досить природних опадів, тим більше, якщо ви замульчуєте пристовбурні кола. Якщо осінь буде сухою і спекотною, можливо, доведеться час від часу поливати кущі. Під червону смородину вилийте по 1-2, чорну – 3-4 відра. Наступний полив буде вже тільки восени, перед підготовкою до зимівлі.

Підживлення.

Виснаженій смородині потрібні як органічні, так і мінеральні добрива. З органіки найкраще використовувати перегній, торф або компост, які вносять під кущ в змішаному вигляді або окремо. Витрата на одну рослину – 1 відро кожного виду добрива. Добре відгукується смородина і на розчин коров’яку або пташиного посліду, але якщо їх немає, можна замінити придбаним в магазині рідким біогумусом з фосфором.

Усі види смородини дуже люблять фосфор, який сприяє швидкому дозріванню молодих пагонів, тому після плодоношення під кущі вносять калійно-фосфорний комплекс. Азоту у другій половині вегетаційного періоду смородина вже не потребує, а хлор не переносить взагалі, тому підгодівлі з хлористим калієм в складі краще не вносити.

Застосовувати для підгодівлі смородини можна:

по 2 ст. л. суперфосфату і калієвої селітри на 10 л води;

2 ст. л. амофоски і склянку деревної золи на відро води;

по 1 ст. л. суперфосфату і сечовини на 10 л води;

по 1 ст. л. суперфосфату і сульфату калію на відро води.

Можна розчиняти мінеральні добрива в рідкій органіці – наприклад, у розчині коров’яку. Вносити розчини потрібно в попередньо политу землю, а після внесення підгодівлі слід замульчувати прикореневу ділянку органікою – компостом, перегноєм, торфом або їх сумішшю.

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