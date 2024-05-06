Чим вища жирність молока, тим сильнішим буде блиск

Дуже важливо, щоб листочки у фікусів були не тільки здоровими та пружними, а й блискучими. І забезпечити цей блиск можна не тільки за допомогою спеціальних силіконів, які продаються в садових магазинах. Можна використати продукти, які є майже на кожній кухні, пише Ukr.Media.

Зробити листя фікуса блискучими допоможе звичайне молоко. Натріть кожен листочок фікуса ватним диском, змоченим у молоці. Якщо на листі був пил та забруднення, ватний диск слід кілька разів замінити.

Використання молока замість силіконів має низку переваг:

молоко, на відміну від силіконів, не забиває протоки на листі;

молоко містить поживні речовини, які сприяють кращому зростанню рослини.

Чим вища жирність молока, тим сильнішим буде блиск. Результат після незвичної обробки молоком помітний відразу.