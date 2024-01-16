Найкраще фікусам підходять вікна східного або західного напрямків

Порівняно невибагливий у догляді фікус – одна з найпопулярніших домашніх рослин, що пасує і для дому, і для офісів. У помешканнях можна натрапити на дуже різноманітних за розміром та формою листя представників цих рослин. Розповідаємо, де в кімнаті він почуватиметься найкраще.

Різні фікуси потребують різних умов та догляду, проте в загальному ці рослини не люблять різкої зміни місця розташування і частої пересадки, тому бажано відразу обрати для нього оптимальне місце та зайвий раз не переміщати вазон. Крім того, ці рослини не переносять протягів, проте люблять свіже повітря, тож улітку вазони можна виносити на балкон чи веранду, щоб фікуси «подихали».

Найкраще фікусам підходять вікна східного або західного напрямків. Прямі сонячні промені фікусам, навпаки, шкодять, тому не бажано ставити вазон на підвіконня з південної сторони. Можна поставити рослину і в центрі кімнати, якщо там є достатньо розсіяного світла. Взимку будь-які види вимагають додаткового штучного освітлення, інакше вони скидають листя.

Ряболисті фікуси люблять більш яскраве світло, проте воно має бути розсіяним. Каучуконосний фікус добре переносить навіть напівтінь. Фікус Алі може розростатися до декількох метрів у висоту, але для цього його не можна ставити на підлозі: він дуже любить сонячне світло, а розташування на підлозі не сприяє активному освітленню. Крім того, біля підлоги можуть бути протяги, через які коріння рослини замерзне.

Ліроподібний фікус також любить сонячні промені, тому потрібно його тримати на рівні вікна, однак захищати від прямих променів. Йому не підходить занадто спекотне приміщення, тому варто обрати кімнату з нормальною температурою повітря. У свою чергу карликовий фікус добре росте при активному сонці і у вологих приміщеннях. Якщо ж вологість не достатня, його потрібно обприскувати.