Сансев'єрія прекрасно почуває себе, перебуваючи без поливу при розсіяному світлі протягом декількох тижнів

Існує низка кімнатних рослин, які не зів'януть, навіть якщо їх не поливати цілий місяць. А секрет у тому, що вони накопичують вологу, тому здатні пережити тривалий час посухи. Детальніше про такі рослини розповідає Ukr.Media.

Бокарнея (Ноліна)

Через тоненьке зігнуте листя, що розкидане по стовбуру, рослина в народі отримала назву «кінський хвіст». Її дуже просто доглядати, тому бокарнею часто використовують для озеленення офісних та торгових приміщень. Цибулина біля основи стовбура служить накопичувачем вологи, тому рослину можна надовго залишити без поливу.

Фікус каучуконосний

Невибагливий і добре переносить невелику засуху, особливо в зимовий період: тоді фікус може залишатися без поливу на місяць і навіть більше. Їдучи у відпустку влітку, протріть листя рослини, помірно полийте її та поставте в неосвітлений кут.

Сансев’єрія

Надзвичайно живуча рослина. Вона прекрасно почуває себе, перебуваючи без поливу при розсіяному світлі протягом декількох тижнів. Повернувшись з відпустки, не потрібно компенсувати відсутність уваги до квітки рясним і частим поливом. За час вашої подорожі рослина може дещо втратити свою декоративність, але форма і колір листя швидко відновляться при поверненні до колишнього режиму.

Хлорофітум чубатий

Хлорофітум видаляє з повітря формальдегід. Якщо розставити горщики з квіткою в кімнаті з новими меблями з ДСП, концентрація шкідливих речовин стане набагато нижчою.

Ця рослина також може довгий час залишатися без поливу, завчасно накопичуючи в кореневищі запас вологи. Якщо ви плануєте поїхати на кілька тижнів, заздалегідь поставте рослину у вологе приміщення, наприклад, у ванну. Коріння і листя хлорофітума наситяться вологою, що дозволить йому краще пережити посуху.

Сукуленти

Сукуленти – мешканці пустель, які звикли до довгих періодів посухи. У цих рослин є спеціальні клітини для запасу води, які допомагають їм виживати у сухому ґрунті. Якщо вам часто і надовго доводиться виїжджати з дому, сукуленти підійдуть вам якнайкраще.

Заміокулькас

Неважливо, чи горщик із заміокулькасом стоїть на сонці, в півтіні або темному приміщенні – він настільки невибагливий, що при будь-яких умовах залишається свіжим і зеленим. Крім того, ця рослина погано переносить перелив, натомість невелика засуха піде їй тільки на користь.

Аспідістра

Цій рослині не потрібно багато світла, вона добре себе почуває в приміщеннях з центральним опаленням, без частого поливу, стійка до коливань температур. Їдучи на кілька тижнів, просто приберіть горщик з квіткою подалі від прямих сонячних променів, протріть листя і полийте.

Хойя карноза

Хойя карноза або восковий плющ – квітуча, але досить стійка рослина. В її товстих, блискучих, воскових листках накопичується волога, тому вона здатна пережити кілька місяців посухи. Звісно, бажано обрати період, коли хойя не цвіте, адже з початком цвітіння потреба у волозі у неї зростає.