Квіти рідше поливаю взимку, щоб дати їм можливість «поспати»

Узимку кімнатні квіти нагадують нам про тепле та барвисте літо. Та водночас вони потребують особливого догляду: через протяги, висушене повітря, короткий світловий день. «Дім і сад» розповідає, про що треба пам’ятати, аби кімнатні рослини успішно пережили зимовий період.

Організація підвіконня

Якщо у вас досі старі дерев’яні вікна, на підвіконні може утворитися небезпечний для рослин простір. Поки вікно добре не утеплене, приберіть якомога далі бальзаміни, бегонії, глоксинії та інші теплолюбні рослини. Водночас хризантеми, герань, петунії та багато інших рослин не бояться холодів і від зниження температури навіть до +2°C не страждають.

Утеплювати старі вікна найкраще папером, газетами, прокладаючи їх між рамою і стулками, щілини можна заклеїти малярським скотчем. Посилити результат можна, якщо звільнити радіатори від штор і поставити за ними дзеркало або фольгу.

Правильне провітрювання

Щоб холодні потоки не нашкодили рослинам, потрібно, щоб квіти опинилися під повітряним струменем, а не на його шляху. Великі рослини на час провітрювання краще зняти з підвіконня або накрити махровим рушником.

Провітрювання не може нашкодити тим рослинам, які перебувають у самому приміщенні, якщо не влаштовувати протяг. Якщо ж рослина все-таки підмерзла, її може врятувати холодний душ. При сильному промерзанні пошкоджені частини слід видалити. Іноді видаляють всю надземну частину в надії на живе коріння, з яких може початися процес відродження.

Зволоження і полив

Інтенсивність поливу рослин в зимовий час багато в чому залежить від їх місця розташування. Для тих, які перебувають у глибині кімнати, необхідний частий і рясний полив, тому що повітря тут висушене центральним опаленням. Ті, що розташовані ближче до шибки, занадто часто поливати не потрібно: їм прохолодніше, ніж іншим.

Квіти рідше поливаю взимку, щоб дати їм можливість «поспати». Вода потрібна тільки у випадку дуже сухого ґрунту. Розквітлу в зимовий період рослину поливати потрібно обов’язково. Розпушувати ґрунт необхідно, і не тільки для проникнення повітря до кореневої системи. Якщо не розпушений ґрунт полити, вода не проникне до рослини, а просто стече в піддон.

При пересушеному від опалення повітрі не забувайте якомога частіше обприскувати рослини з пульверизатора. Втім, обприскувати можна не всі рослини: у деяких від цього може початися гниття листя, і їх навіть поливати краще через піддон. Обмежений полив рекомендований для кактусів, сукулентів і деяких інших рослин, у яких взимку – період спокою.

Загальні правила поливу в зимовий період прості:

надлишки вологи не повинні довго перебувати в піддоні, щоб коріння рослини не почало підгнивати;

поливати рослину потрібно своєчасно, щоб ґрунт не перетворився в сухий клубок;

вода для зимового поливу повинна бути температури кімнатного повітря або навіть трохи теплішою.

Освітлення і підгодівля

Якщо в зимовий період рослина не продовжує рости і розвиватися, підгодовувати її не потрібно. Мінеральні добрива вона просто не засвоїть, а інша підгодівля може навіть нашкодити. Рости та цвісти в цю пору можуть, наприклад, фікуси, пальми, гібіскуси. Їх потрібно удобрювати, але не частіше одного разу на місяць. При режимі підгодівлі в період з листопада до березня дозування можна скоротити у 1,5-2 рази.

Короткий світловий день в зимовий період негативно позначається на розвитку квітів, тому їх краще все-таки поміщати на підвіконня, ближче до світла. По можливості денне світло можна доповнити люмінесцентними лампами. Світло необхідне всім квітучим в осінній і зимовий період рослинам, наприклад, калам та цикламенам.

Гігієнічні процедури

Регулярні гігієнічні процедури завжди позитивно позначаються на розвитку рослини. Якщо у неї є великі листи, як у фікуса, наприклад, то їх слід протирати від пилу. Невеликі квіти можуть прийняти душ, якщо горшковий ґрунт буде ретельно прикритий захисною плівкою. При цьому їх, як маленьких дітей, слід берегти від протягів і різких температурних перепадів.

Іноді саме в зимовий період нам хочеться купити нову квітку. Наприклад, до Різдва часто купляють пуансетію, яку інакше називають «Вифлеємською зіркою», а до Нового року – живу ялинку в горщику. Принісши рослину додому, полийте її теплою (+30°C) водою, щоб вона швидше відійшла від стресу.