Ці прекрасні квіти, як і їх водяні родичі, прекрасно ростуть вдома

Домашні рослини прикрашають наш будинок і роблять його більш затишним. Однак не всі люблять копатися в землі, і для них природа створила рослини, які чудово себе почувають і просто у воді і про які розповідає UkrMedia.

Тюльпани

Багато хто вважає, що тюльпани можна виростити тільки в саду, однак це не зовсім вірно. Ця прекрасна квітка може зростати і у вас вдома. Просто покладіть цибулини тюльпанів у вазу з невеликою кількістю води. Незабаром проклюнуться листочки.

Ейхорнія (водний гіацинт)

Ця ніжна рослина може легко рости без ґрунту і радувати вас своїми чудовими квітками. Зазвичай такі гіацинти вирощують в акваріумі.

Гіацинт

Ці прекрасні квіти, як і їх водяні родичі, прекрасно ростуть вдома. Помістіть цибулини гіацинту у вазу, наповнену декоративними камінчиками і невеликою кількістю води. Врахуйте: гіацинти люблять світло, тому постарайтеся забезпечити їм гарний рівень освітлення.

Амариліс

Ще одна декоративна цибулинна рослина, що не вимагає ґрунту. Вам знадобляться тільки ваза, камінчики для утримання цибулини в стійкому положенні і вода.

Циперус

Циперус нагадує тендітну струнку пальму і не вимагає землі для зростання. Йому потрібна тільки вода. Найкраща ємність для вирощування цієї екзотичної рослини – ваза з постійним рівнем води.

Оптоволоконна трава (кімнатний очерет)

Рослина отримала своє чудне ім'я завдяки трав'янистому листю, що нагадує оптоволоконний дріт. Вона відмінно росте у воді і краще всього виглядає у високих вазах. Можна створити ефект міні-пальми, обернувши підставу пластмасовою трубкою.

Бамбук

Бамбук росте досить швидко у простій вазі, якщо там достатньо води для повноцінного розвитку. Існують різні види бамбука, які можна вирощувати вдома і декорувати ним приміщення.

Епіпремнум золотистий

Зазвичай цю кімнатну рослину вирощують в горщику, але вона відмінно приживається і у воді. У народі її називають диявольським плющем, бо її практично неможливо згубити і вона залишається зеленою навіть у темряві. Епіпремнум особливо підходить для прикраси стін.

Аглаонема

Аглаонема, яку також називають китайською вічнозеленою рослиною, зазвичай росте в горщику із землею, але її можна надзвичайно легко виростити у воді, хоча це займе більше часу.

Сукуленти та кактуси

Такі кімнатні рослини дуже популярні, бо не вимагають частого поливу і великих горщиків. Популярний спосіб вирощування сукулентів – це гідропоніка. Помістіть кактус у горщик, наповнений камінчиками, і поставте це в інший горщик, наповнений водою.

Опунція

А ця екзотична декоративна рослина росте не тільки без ґрунту, але здатна вижити й без води. Для гарного росту опунції досить вологого повітря, проте бажано раз у тиждень балувати її листя і коріння водними ваннами.

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