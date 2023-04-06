Переваги весняних цибулинних квітів ще й у тому, що майже всі вони придатні для вирощування як у саду, так і в контейнерах

Щойно зійшов сніг, на газоні і в контейнерах розквітають первоцвіти – крокуси, проліски. Саме вони повертають життя в сад, прокидаючись від зимового сну. Ці перші весняні квіти майже не потребують догляду, бо висаджені з осені цибулини володіють достатнім запасом поживних речовин. Переваги весняних цибулинних квітів ще й у тому, що майже всі вони придатні для вирощування як у саду, так і в контейнерах. «Зелена садиба» та «Флорист-Х» називають 10 невибагливих у догляді цибулинних квітів, які радують навесні.

Проліски

Цибулини проліска більшу частину року відпочивають під землею, тільки восени вони пробуджуються і дорощують коріння, щоб навесні прорости і зацвісти. Період видимого росту і цвітіння у проліска триває, поки на деревах не з'явиться листя. Рослини зимостійкі і дуже вологолюбні, люблять місця, де багато снігу. Всі види пролісків люблять світло, і, хоча ростуть вони і під деревами, і під кущами, але люблять відкриті ділянки. Не люблять тільки прямі сонячні промені.

Нарциси

Нарциси з'являються в саду рано, одними з перших, разом із гіацинтами, крокусами і тюльпанами. Сама собою квітка невередлива, але важливо вибрати для посадки нарцисів відповідну ділянку: вона повинна бути добре освітленою, водопроникною, найсприятливішим ґрунтом вважається нейтральний суглинок, удобрений компостом або перегноєм, але тільки не гноєм.

Крокуси

Весняні крокуси висаджують у ґрунт восени, а осінньоквітучі влітку, ділянку обирають сонячну, хоча крокуси непогано ростуть у притінку і навіть у затінку. Ґрунт для вирощування крокусів краще легкий, сухий, пухкий і поживний. При підготовці ділянки для крокусів бажано помістити в ґрунт для дренажу дрібний гравій або великий річковий пісок. В якості органічної добавки в ґрунт під перекопування додають компост, перепрілий гній або торф із вапном, оскільки кислих ґрунтів крокуси не люблять. У глинистий ґрунт вносять золу.

Тюльпани

Оптимально садити з середини вересня до середини жовтня. В цей час земля достатньо охолонула, а до перших морозів ще вдосталь часу. Чому правильно садити тюльпани восени? Бо до того, як цибулини дадуть перші паростки, вони мають пережити природній період охолодження, під час якого всередині них мають визріти нові квіти. Але, якщо ви чомусь не встигли цього зробити, можна вирощувати тюльпани і з цибулин, посаджених навесні та навіть взимку. Так, наприклад, це припустимо зробити і в грудні, якщо земля ще не промерзла. Але в цьому випадку цибулини тюльпанів можуть породити трохи менші квіти, і з’являться вони на місяць-півтора пізніше.

Гіацинти

Оскільки стрілка у Гіацинтів відносно невисока, то висаджувати їх бажано на відкритих ділянках або на нижньому ярусі «альпійських гірок». Варто потурбуватися і про те, чим засадити місце вирощування гіацинтів пізніше, адже після всихання листя залишиться порожня ділянка. На місці, де в землі посаджені цибулини гіацинтів, можна посіяти літні однорічники або навіть багаторічники зі слабо розгалуженою кореневою системою.

Іриси

Особливість ірисів у тому, що їхні кореневища розростаються горизонтально і часто оголюються, виходячи на поверхню. Тому іриси взимку потрібно обов'язково присипати землею і торфом, щоб вони не вимерзли. Навесні це покриття обережно прибирають. Також іриси люблять переміщуватися, і за один рік можуть змістити своє розташування вбік на кілька сантиметрів. Щоб ряди виглядали рівнішими, садити іриси слід віялом листя уздовж, а не поперек ряду.

Амариліс

Якщо клімат дозволяє, квітникарі вирощують амариліси у відкритому ґрунті, залишаючи цибулини на зиму в землі. Якщо ж зимові температури у ваших краях опускаються нижче -5°C, то в ґрунті цибулина амариліса може загинути. Та й при несильних заморозках місце посадки амариліса потрібно дуже добре вкривати, тому висаджування гіппеаструмів і амарилісів у відкритий ґрунт рекомендується тільки на літо, а отже, восени їх потрібно викопувати.

Мускарі

Вони прекрасно виглядають як в альпінаріях, так і в декоративних садових вазах, а для бордюрів з успіхом використовуються низькорослі сорти. Дуже гарні мускарі на багатоярусних клумбах, в композиції з іншими весняними квітами: на тлі густозростаючих мускарі лілово-синього кольору дуже ефектно виглядають острівці вищих ранньоквітучих тюльпанів або нарцисів. Прекрасне поєднання синіх мускарі з помаранчевими рябчиками.

Анемони

Є кілька особливостей, які необхідно враховувати, якщо вас цікавить вирощування анемони. По-перше, ці квіти вимагають обов'язкового поливання в суху спекотну погоду. По-друге, восени підживлення потрібно проводити комплексними мінеральними добривами, а удобрювати ґрунт перед посадкою або під час росту і цвітіння – органічними. По-третє, взимку захистіть анемони від морозів, укривши сухим листям.

Рябчики

Починає цвісти рябчик імператорський, як тільки розтане сніг: лимонно-жовті або соковито-оранжеві квітки на високих квітконосах після сірої зими виглядають неймовірно красиво. Добре вони поєднуються з іншими весняними квітами. Цибулина рябчика формує зазвичай два квітконоси, в основі яких утворюються нові цибулини, а діток, на жаль, у рябчика наростає мало, тому купити цибулини рябчика в крамниці буває недешево.

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