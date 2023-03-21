Удобрюємо троянди навесні збалансовано

Щоб троянди тішили око, вони мають не тільки бути здоровими, а й пишно квітнути протягом усього літа до осінніх заморозків. Три основні елементи живлення для троянд – це азот, фосфор і калій, які забезпечують їх здоров'я та життєздатність. Троянди можуть отримувати їх як з готових мінеральних добрив, так і з садової органіки. Кожен вид добрив має свої плюси та мінуси, тому оптимальним варіантом буде їх правильне поєднання, про що розповідає GradinaMax.

Навіщо потрібні трояндам азот, фосфор і калій

Азот – сприяє нарощуванню зеленої маси. Його надлишок стимулює ріст нових пагонів на шкоду цвітінню: отримаємо міцний зелений кущ з дрібними невиразними квітами. Фосфор – благотворно впливає на кореневу систему, сприяє визріванню пагонів, життєво необхідний для закладки бутонів і пишного цвітіння. Калій – сприяє зміцненню стебел, готує трояндові кущі до успішної зимівлі.

Мінеральні добрива чи органічні

Мінеральні добрива містять безліч корисних мікроелементів і дуже зручні у використанні, до того ж можуть застосовуватися для позакореневого підживлення шляхом обприскування листя. Продаються не тільки в рідкій формі, а й у вигляді гранул, поживні речовини з яких вивільняються поступово під впливом світла, вологи і повітря. Однак мінеральні добрива можуть засолювати садовий ґрунт і пригнічувати розвиток кореневої системи рослин. Їх вносять тільки у вологий ґрунт, щоб уникнути опіку коренів.

Органічні добрива не завдають шкоди структурі ґрунту, але складніші в приготуванні та використанні. До них належать перепрілі органічні відходи, компост, целюлоза (тирса і сіно), торф'яна крихта, деревна зола, пташиний послід, перепрілі трави тощо. Гумус приваблює дощових черв'яків, які розпушують і аерують ґрунт, покращуючи повітрообмін. Органіку використовують у період росту і розвитку кущів троянди, але ніколи – при підготовці до зимівлі.

Удобрюємо троянди навесні збалансовано. Перше підживлення проводиться у квітні під час набрякання бруньок. У цей час трояндам потрібні азотні добрива. Можна внести під кожен кущ 100 г пташиного посліду або 300 г повністю перепрілого гною (компосту), або розводимо 30 г мінерального добрива на 10 л води, наприклад, аміачної селітри.

Друге підживлення проводимо в травні, на стадії росту пагонів. При органічному землеробстві використовуємо настій гною – 3-4 л під кущ. З мінеральних добрив обираємо поєднання аміачної селітри (10-15 г), калійної солі (15-20 г) і подвійного суперфосфату (30 г).

Третє підживлення – на початку літа, період появи бутонів. Використовуємо калієво-фосфорне підживлення. З органіки – настій коров'ячого гною або пташиного посліду. З мінеральних добрив: аміачна або калійна селітра (15-20 г на м2), суперфосфат (30-40 г на м2), сульфат калію (10-15 г на м2). У цей час кущі можна обприскати розчином магнію і хелатом заліза – цих елементів трояндам бракує в будь-якому саду. Обробку краще проводити в похмуру погоду або ввечері, після заходу сонця.

Важливі правила під час використання органічних добрив:

пташиний послід розводять водою у співвідношенні 1:20 і настоюють не менше п'яти днів;

коров'ячий гній розводять водою 1:10, настоюють і ще раз розводять водою 1:2.

Органічні добрива можна вносити тільки за плюсової температури, якщо ви впевнені, що нічних заморозків більше не очікується. При використанні органіки необхідно дотримуватися помірності в дозах. Висока концентрація призведе до опіку коренів, і троянди почнуть хворіти.

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