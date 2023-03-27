Бузок варто обрізувати відразу після цвітіння

Найважливішим пунктом догляду за деревами та чагарниками є обрізування. «Флорист-Х» розповідає, коли і як здійснюється обрізування декоративних чагарників.

Розрізняють два види обрізування декоративних чагарників – регулярне, яке формує правильну крону й стимулює рясне цвітіння, та омолоджуюче, що продовжує життя рослини. Терміни та характер обрізування залежать від типу чагарника.

По обрізуванню декоративні чагарники поділяються на три групи:

1) листопадні чагарники, що приростають не з основи куща, а по периметру крони – барбарис звичайний, хеномелес, пухироплідник, дерен квітучий, кизил квітучий, кизильник, магнолія, бруслина, скумпія, дафна, лавровишня, гібіскус сирійський, калина, ірга та інші;

2) листопадні чагарники, квітучі на тогорічних пагонах навесні або на початку літа – спірея весняноквітуча, гортензія великолиста, вейгела, форзиція, дейція, керія японська, тамарикс, кольквіція, жасмин, чубушник, смородина криваво-червона, бузок та інші;

3) листопадні чагарники, квітучі на пагонах поточного року – гортензії волотиста й деревоподібна, буддлея Давіда, спіреї верболиста, японська, Бумальда та Дугласа.

Рослини першої групи потребують мінімального санітарного обрізування напровесні, до початку сокоруху – у них видаляють ослаблені, хворі, зростаючі всередину крони і перехресні пагони. Іноді злегка вкорочують живі пагони, щоб надати кущам більшої декоративності.

Чагарники другої групи обрізають відразу після цвітіння – вкорочують приблизно на третину відцвілі пагони, щоб рослини нарощували нові. Намагайтеся не обрізати пагони щороку на одній і тій же висоті, інакше з часом на них утворюються товсті нарости, через які рослина не може розвивати нові пагони.

Якщо ви почнете формувати крону чагарника другої групи навесні, то можете видалити всі майбутні квітки, оскільки квіткові бруньки у цих рослин формуються на тогорічних пагонах. При омолоджувальному обрізуванні всі пагони обрізають на рівні ґрунту.

Деякі ранньоквітучі рослини другої групи потребують після цвітіння радикального обрізування – верба, дрік, мигдаль трилопатевий. Їх потрібно обрізати на сильні нові пагони або дощенту, і на наступний рік вони зацвітуть пишніше, ніж раніше.

Третя група представлена пізноквітучими чагарниками, що формують квітки влітку або восени на пагонах поточного року, тому їхнє обрізування напровесні цілком обґрунтоване. І що сильніше буде обрізано кущі, то ряснішим згодом буде їхнє цвітіння. Таке обрізування проводять не щорічно, а один раз на три-чотири роки, але між сильними обрізуваннями час від часу все ж видаляйте старі гілки й замикайте пагони на необхідну висоту, щоб кущі виглядали охайно.

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