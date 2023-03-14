Бальзамін вирізняє слабка коренева система

Під час догляду за кімнатними квітами потрібно враховувати не тільки любов до світла або непереносимість перезволоженого ґрунту, але і розмір горщика. Є кілька рослин, яким комфортніше в тісноті, ніж у величезних горщиках, в яких їх коріння займає 20-30% від загального простору. Про такі рослини розповідає UkrMedia.

Сансев’єрія

Рослина відмінно відчуває себе в широкому, але не глибокому горщику, адже коріння у неї розростається вшир. Коли коріння з’являється на поверхні, то це означає, що пора пересаджувати.

Молочай

Рослина відмінно себе почуває, коли коріння досягає дна горщика, в якому є дренажний отвір. Пересаджувати молочай потрібно раз на рік, а дорослі екземпляри – не частіше, ніж раз на 2 роки.

Фікус

Квітникарі розміщують рослину в тісному горщику, щоб уникнути гниття коріння. Коли фікус перебуває в просторій ємності, то починається активний розвиток підземної частини з метою заповнити весь горщик. У цей момент надземна частина розвивається бідно.

Фіалки

В невеликих горщиках фіалки краще цвітуть. Тільки зрідка їх потрібно пересаджувати, паралельно видаляючи підгниле коріння.

Бальзамін

Квітку вирізняє слабка коренева система. У великому горщику рослина прагне наростити підземну частину на шкоду зеленій масі.

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