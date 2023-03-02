Рослинам, які пробуджуються, потрібні збільшені поливи, але робити це краще поступово

З наближенням весни більшість кімнатних рослин поступово виходить зі стану спокою і починає рости. Як допомогти квітам прокинутися і підготувати їх до періоду вегетації, на що звернути увагу і що зробити, щоб рослини були здоровими, цвіли, розмножувалися і радували, розповідає «Зелена садиба».

Освітлення

Весна часто приходить несподівано та різко – після похмурих снігових днів раптом визирає яскраве сонце та починає нещадно палити. У цей час важливо забезпечити кімнатним рослинам поступове пробудження. Якщо квіти стоять на сонячному підвіконні, їм необхідне притінення, навіть якщо це сонцелюбні рослини.

У ясний день сонячні промені прогріють не тільки скло, але й підвіконня, а при робочих батареях температура повітря може піднятися значно, що сильно ускладнить життя рослин. Якщо є можливість, то квіти краще прибрати у досить освітлене місце, але трохи далі від прямих сонячних променів.

Обрізка та омолодження

Багато кімнатних рослин взимку продовжують рости. Нестача світла у зимовий час погано позначається на зовнішньому вигляді деяких квітів – паростки витягуються, а листя блідне або частково осипається. Потрібно привести їх до ладу.

Довгі паростки багатьох рослин можна і навіть треба вкоротити, надаючи кущу або деревцю правильну форму. Добре реагують на обрізку ліани. Паростки сциндапсуса, сингоніума, хойі та багатьох інших рослин за зиму сильно витягуються, надаючи рослині неохайний вигляд. Укорочення таких паростків допоможе квітці наростити нову зелену масу та повернути колишню пишність.

Фікуси, бугенвілії, пеларгонії, традесканції та багато інших і квітучих, і декоративно-листяних кімнатних рослин відносяться до обрізки вельми позитивно. Винятком є рослини, у яких цвітіння відбувається на паростках, які перезимували: таким квітам суцільна обрізка протипоказана, можна лише за потреби злегка підкоригувати паростки.

Багатьом старим рослинам можуть знадобитися омолоджувальні процедури. Для одних омолодження буде полягати у сильній обрізці – як правило, це дорослі рослини, що розрослися і втратили форму. А такі квіти, як, наприклад, старий Рео або хлорофітум не омолодити ніякими обрізками. Доводиться заміняти старий екземпляр на укорінений відводок.

Пересадка

Найкращий час для пересадки кімнатних квітів – березень-квітень. Пересадка, перш за все, необхідна молодим рослинам, коренева система яких потребує більше простору та поживних речовин. Дорослі рослини, які добре перезимували, не потребують щорічної пересадки. Для них досить замінити верхній шар землі – це дасть можливість пересаджувати квіти один раз в два-три роки. Якщо ж за зиму в рослини пожовтіло і опало листя, вони виглядають пригніченими – їх треба пересадити. Не варто пересаджувати квітучі рослини, а багато в цей час ще цвітуть, відтермінуйте це до початку літа.

У кінці лютого-на початку березня дістають з прохолодних сховищ бульби і цибулини. Часто до цього часу на бульбах вже з’являються перші бруньки, що прокидаються. Такі рослини розсаджують у контейнери із ґрунтом, зволожують та ставлять на світле вікно. Щоб бульби пішли у ріст, необхідна певна вологість ґрунту, але переливи в цей час небезпечні, тому до поливу потрібно поставитися з повною відповідальністю.

Поливи та підживлення

Рослинам, які пробуджуються, потрібні збільшені поливи, але робити це краще поступово. Вода для будь-яких квітів повинна бути м’якою, кімнатної температури. Цією ж водою можна і обприскувати рослини, але тільки ті, яким це потрібно.

У березні зазвичай починають підживлення кімнатних рослин. Винятком з правила є пересаджені квіти: новий ґрунт містить все необхідне, тому після пересадки про підживлення на місяць можна забути.

Обираючи добриво, важливо звертати увагу, для яких рослин призначений той чи інший препарат. Декоративно-листяним і гарно квітучим рослинам потрібні різні склади. Азот сприяє швидкому зростанню паростків, а калій та фосфор – формуванню бутонів та пишному цвітінню. Тому найкраще купувати спеціальне добриво для конкретних квітів та дотримуватися рекомендацій в інструкції до препарату.

Розмноження

Під час омолоджувальної обрізки деяких рослин можна заготовити живці. Для цього зрізані паростки ділять на частини так, щоб на кожній було не менше 2-3 міжвузлів. Живці, що важко вкорінюються, попередньо ставлять у розчин «Епіну» або «Циркону» на 3-4 години, потім споліскують чистою водою і, вмочивши у порошок «Корневину», занурюють у підготовлений контейнер з вологим ґрунтом. Ґрунт навколо злегка притискають, акуратно поливають і, накривши контейнер плівкою, прибирають в тепле світле місце. Тепличку щодня провітрюють і стежать, щоб ґрунт завжди залишався вологим. Таким способом добре вкорінюються живці фікуса Бенджаміна, гібіскуса, бугенвілії, мірта та інших рослин зі здерев’янілими паростками.

Кімнатні ліани, пеларгонії, дифенбахія легко дають коріння у воді. Головне при цьому не наливати повну банку води, інакше корінці, що з’являлись, задихнуться без доступу повітря. Живці повинні бути занурені в воду не більше ніж на 2-3 см.

При весняній пересадці багато дорослих рослин можна розділити і отримати молоді саджанці. Таким способом найлегше розмножуються аглаонема, папороті, рео, аспарагус, фіалки, більбергія та багато інших рослин.

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