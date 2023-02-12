Виберіть спеціальне рідке добриво для орхідей

Орхідея буде гарно цвісти лише при правильному догляді. Для цього використовуються, зокрема, спеціальні добрива. Та деякі підгодівлі можуть замість користі завдати шкоди цій квітці. Чим не можна підживлювати орхідею, щоб їй не нашкодити, розповідає Ukr.Media.

Перекис водню

Садівники з невеликим досвідом вважають, що розчин перекису та води – відмінний стимулятор росту для орхідеї. І це дуже поширена помилка. На думку фахівців, така рідина не здатна принести користь рослині, а навпаки – тільки шкоду.

Трав’яний настій

Під час приготування настою з трав не вдасться розрахувати точні пропорції корисних мікроелементів, які будуть у підживленні. Оскільки орхідея досить примхлива, її реакція на подібне добриво невідома.

Підживлення для інших домашніх квітів

Не найкращий варіант для орхідеї. Причина знову полягає в концентрації речовин, яка часто значно вища, ніж цього вимагає орхідея. Навіть якщо ви прочитали, що підживлення універсальне, його краще не використовувати як добриво для орхідеї.

Зола

Присипати золою орхідею категорично не можна. Річ у тім, що в субстрат для орхідей входить не традиційний ґрунт, а кора, керамзит та деревне вугілля. Тому золу заборонено використовувати для такої рослини, оскільки це може занапастити її.

Відповідне добриво для орхідеї

Виберіть спеціальне рідке добриво для орхідей. Азот, фосфор і калій, що входять до його складу, сприяють здоровому розвитку квітки. У догляді за орхідеєю найкраще відмовитися від експериментів, тому що ви ризикуєте її здоров’ям.

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