До основних причин поганого зовнішнього вигляду фікуса належать нестача сонячного світла, неправильний полив та шкідники

Існує чимало видів фікуса, і їх усіх об’єднує спільна риса – красива, пишна крона. Проте часом рослина втрачає свою пишність, і тоді їй потрібен особливий догляд. Детальніше про нього розповідає AgroMarket.

Загальні умови догляду

Фікус добре почувається при яскравому, непрямому освітленні і вимагає регулярного поливу, дозволяючи ґрунту злегка підсихати між поливами. Також важливо забезпечити достатню вологість або обприскуванням, або встановленням піддону з водою поряд з рослиною. Надмірний або недостатній полив може призвести до опадання листя та інших проблем зі здоров'ям. Фікус віддає перевагу добре дренованому ґрунту, тому перед повторним поливом важливо дати верхньому шару ґрунту висохнути.

На стан рослини також впливають шкідники та хвороби. Щоб запобігти цим проблемам, важливо підтримувати хорошу гігієну рослин, включаючи регулярне чищення та перевірку рослин на ознаки пошкодження або зараження.

Крім того, здоровому зростанню фікуса сприяє правильне підживлення. Найкраще вносити добрива кожні два тижні протягом вегетаційного періоду, використовуючи збалансовані препарати з рівною кількістю азоту, фосфору та калію. Добрива можна вносити під корінь або у вигляді обприскування листя. Також важливо переконатися, що pH ґрунту знаходиться в межах, придатних для зростання фікуса, оскільки надмірно кислий ґрунт може призвести до дефіциту поживних речовин та інших проблем.

Як зробити фікус гарнішим

До основних причин поганого зовнішнього вигляду фікуса належать нестача сонячного світла, неправильний полив та шкідники. Щоб ваш фікус виглядав пишно та красиво, необхідно забезпечити йому належний догляд та увагу.

Обрізка фікуса – важливий крок у стимулюванні росту та підтримці красивої форми крони. Не кожен вид фікуса можна обрізати так, щоб він ріс завширшки, деякі можна формувати у вигляді піраміди або конуса. Найкращий час для цієї процедури є період активного зростання, який зазвичай припадає на весну. Але, якщо ви плануєте формувати крону, то доведеться обрізати частіше, у міру зростання нових пагонів.

Обрізку також можна проводити для видалення сухих, старих та хворих гілок або для омолодження рослини. Фікус Бенджаміна, один із найпопулярніших сортів кімнатних фікусів, потребує регулярної обрізки, щоб стимулювати зростання та зберігати форму. Для обрізки найкраще використовувати професійний секатор з гострими лезами, який дозволить робити точні та акуратні зрізи. Початківцям краще захоплювати за один зріз не більше 1 см, щоб не нашкодити рослині. Також є спеціальні шаблони, які можна застосувати, якщо є страх зіпсувати крону.