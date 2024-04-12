Всі столові сорти картоплі за кулінарними властивостями діляться на 4 групи

Є картопля, яка гарно розварюється і найбільше смакує молодою, є для смаження, для пюре, для тривалого зберігання, надрання, рання. Ділянки дуже різні і за показниками ґрунту, і за вологістю, і за освітленням, що додатково впливає на смак і урожайність бульби. Хтось картоплю поливає, а для когось це нонсенс. Проте «Зелена садиба» спробувала скласти умовний рейтинг найкращих сортів картоплі, які найчастіше обирають городники.

Класифікація сортів картоплі

Всі столові сорти картоплі за кулінарними властивостями діляться на 4 групи:

1. А – картопля салатного типу з щільним м’якушем. Не розварюється, висоководяниста, з низьким вмістом крохмалю. Ідеально підходить для салатів, смаження і барбекю.

2. B – універсальна картопля з помірно щільним м’якушем, слабкою борошнистістю і помірною водянистістю. Злегка розварюється. У кінці відварювання м’якоть стає крихкою, а при смаженні – м’яка всередині, але з хрусткою скоринкою. Підходить для приготування різноманітних страв.

3. C – бульби з м’якою м’якоттю, середньої борошнистої, сильно розварюються. Такі сорти містять більше крохмалю, ніж сорти групи А і B. Використовуються для приготування пюре і начинок, гарно підходять для запікання.

4. D – картопля, яка повністю розварюється. Бульби з м’якою консистенцією, дуже борошнисті і не водянисті.

Найкращі сорти картоплі

«Беллароза»

Швидко вариться, помірно розварюється, урожайна. Суперранній сорт, що характеризується дуже великими бульбами. Тип відварювання В, практично не змінює колір після термічної обробки. Сорт відрізняється гарними врожаями на будь-яких ґрунтах і високою стійкістю до посухи.

«Пікассо»

Оптимальний сорт картоплі для зберігання, середньопізній (95-105 днів), високоврожайний. Бульби приємного смаку, овальні, жовтого кольору. Цей сорт також відносять до кулінарного типу В. Серед переваг – висока посухостійкість і мала чутливість до фітофторозу і парші. Потребує, порівняно з іншими сортами, меншої кількості внесення азотних добрив.

«Рів’єра»

Надранній високоврожайний сорт картоплі, бульби якої відрізняються гарним смаком, чудовою стійкістю до посухи і спеки, малою чутливістю до вірусних захворювань. Відноситься до кулінарної групи АВ (в залежності від ґрунту). Дозволяяє в південних регіонах вирощувати два врожаї за сезон. Для кращого зберігання рекомендується контролювати використання азотних добрив.

«Слов’янка»

Середньопізній сорт (100-120 днів). Шкірка частково червона, м’якоть – кремова. Бульби продовгуваті з дрібними вічками. Смакові якості задовільні, кулінарний тип АВ. Бульби не розварюються, зберігають форму і колір. Картопля гарно зберігається і має високу стійкість до багатьох хвороб. Цей сорт вимагає, порівняно з іншими, більш родючого ґрунту, але росте на різних ґрунтах з однаково хорошою врожайністю при своєчасному внесенні добрив.

«Гранада»

Високоврожайний середньопізній сорт (95-110 днів), виведений лише у 2015 році, але вже дуже популярний в Україні. Невибагливий у догляді, стійкий до посухи і більшості хвороб. Універсальний столовий сорт картоплі. Колір шкірки і м’якоті світло-жовтий. Росте на будь-яких ґрунтах, гарно реагує на внесення добрив.

«Мелоді»

Середньопізній сорт картоплі (115-120 днів). Бульби підходять для приготування будь-яких страв, гарні на смак, добре розварюються, м’якоть не темніє при відварюванні. Колір шкірки і м’якоті жовтий. Краще буде рости з поливом і своєчасним внесенням добрив. Має високу стійкість до хвороб і тривалий термін зберігання.

«Солоха»

Вирізняється фіолетовими бульбами, у яких високий вміст антиоксидантів. Середньостиглий сорт, має легкий горіховий присмак і вважається делікатесом. Стійкий до більшості захворювань картоплі. Свій колір бульби зберігають і після термічної обробки. Цей сорт гарно підходить і для смаження, і для пюре.

«Тайфун»

Середньоранній сорт (65-75 днів), який гарно зберігається і вважається ідеальним для виробництва чіпсів, бо зовсім не розварюється. Один з найкращих сортів картоплі за ознакою пристосування до несприятливих умов вирощування. Цьому сорту не страшні приморозки, перепади температур і град. Колір шкірки жовтий, м’якоті – світло-жовтий. Колір не змінюється при відварюванні – бульби не темніють.

«Санте»

Середньоранній сорт картоплі (65-75 днів). Підходить для тривалого зберігання. Особливо смачна у фритюрі. Висока врожайність, тривале зберігання без проростання. Особливість сорту – стійкість до нематоди, фітофторозу, вірусів. Середня стійкість до парші і чутливість до ризоктоніозу.

«Американка», або «Рання троянда»

Один з найстаріших американських сортів, виведений ще в 1861 році. Середньоранній (70-80 днів). В 20-тих роках минулого століття вирощувався на теренах Радянського союзу в промислових масштабах, зараз популярний лише в дрібних господарствах. Колір шкірки рожевий, колір м’якоті білий (іноді з фіолетовими вкрапленнями). Особливо підходить для вирощування на супіщаних, суглинистих і торф’яних ґрунтах. Значний недолік – як і всі старі сорти, чутливий до більшості хвороб. Врожайність, як і тривалість зберігання, дуже добрі.