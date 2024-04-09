Якнайраніше можна посіяти горох: він не боїться прохолодної погоди та заморозків

У квітні уже можна насолодитись першими тепличними цибулькою, огірками, редискою та квітами. Проте гарна погода спонукає і до робіт безпосередньо на ділянці. Звичайно, у першу чергу йдеться про картоплю, але висадити у відкритий ґрунт у квітні можна не лише її. Детальніше про культури, які вже чекають на посадку, розповідають «Факти ICTV».

У квітні необхідно посадити кущі, щоб саджанці до осені мали час адаптуватися на новому місці. Йдеться про малину, аґрус, смородину та порічки. Найкраще для посадки брати однорічні чи дворічні саджанці, опісля їх важливо добре полити та мульчувати.

Розсаду, яка перебувала у квартирі, потрібно готувати до висадки тобто загартовувати. Нещодавно ми вже детально розповідали про цей процес.

Якнайраніше можна посіяти горох: він не боїться заморозків. Для моркви оптимальним періодом для посіву є квітень та початок травня, але для її росту важливий температурний режим, що становить приблизно +15°C. Доречно у квітні також сіяти гарбузи, кабачки, патисони.

У квітні традиційно висаджують у відкритий ґрунт редиску, зелень та салат. Для швидшого росту, спочатку їх можна висадити у теплиці або під плівку. Насіння томатів також можна посіяти у теплицю або одразу у відкритий ґрунт, для цього попередньо накривши його плівкою на дугах. У теплі дні плівки можна знімати, а в травні зовсім прибрати.

Загартовану розсаду капусти – брюссельської, пекінської, цвітної, білоголової, броколі, кольрабі – можна висаджувати на городі у другій половині квітня. При похолоданні саджанці варто накрити плівкою.

У квітні також час сіяти багаторічники – іриси, флокси, півонії, хризантеми, а також садити пророщені в теплиці бульби бегонії, жоржин. Однорічники – запашний горошок, чорнобривці, календула, ротики – теж готові до посіву.