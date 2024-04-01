Друге обприскування саду відбувається в період, коли бруньки вже набрякли

Навесні сад потребує чотирьох обов’язкових обприскувань від хвороб та шкідників. І перше з них проводять ще до початку скороруху, а решту три – у період до та після цвітіння. Якими саме препаратами і як це робити, розповідає Управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби.

Обприскування по зеленому конусу

Друге обприскування саду відбувається в період, коли бруньки вже набрякли, але зелені листочки ще не розпустилися. У цій фазі важливим є захист рослин від комах-квіткоїдів і грибкових захворювань. Бруньки, які розкриваються, можуть постраждати від висококонцентрованих розчинів, тому для другого етапу обприскування необхідні спеціальні засоби від шкідників і хвороб.

Якісні інсектициди:

«Децис Профі»;

«Блискавка»;

«Актара»;

«Інта-Вір»;

«Каліпсо»;

«Єнжіо».

Від хвороб рослини зможуть захистити бордоська суміш 1%, «Хорус» (при температурі повітря не вище +5°С), «Оксихом», «Скор» та інші. Окрім препаратів, у цей період використовують ловчі пояси від шкідників, клейові пластини і феромонні пастки.

Обприскування по рожевому бутону

Ця фаза триває недовго – до розпускання бруньок. У цей період вони вже висуваються, але ще не розкриваються до кінця, бутони невеликі. Рослинам можуть докучати різні хвороби – парша, борошниста роса та інші. Стадія нерозкритих бутонів у різних культур різна, тому час для обприскування рослини необхідно підбирати індивідуально. Від шкідників, наприклад, від яблуневої плодожерки, для профілактики і лікування хвороб можна використовувати засоби з другого етапу обприскування.

Обприскування після цвітіння

У цей період важливо робити профілактичну обробку рослин, щоб захистити їх від можливих хвороб і активності шкідників, зміцнити до них імунітет. Можна використовувати профілактичні засоби з другого етапу.

Поради щодо обприскування дерев навесні