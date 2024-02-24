Коли проводити перше обприскування, підкаже термометр

Навесні сад потребує чотирьох обов’язкових обприскувань від хвороб та шкідників. І щоб провести перше з них, не варто чекати, коли дерева прокинуться. Коли вдень температура підіймається до +4-6°С, проведіть перше викорінююче обприскування. Розповідаємо детальніше, як і коли це робити.

Коли проводити перше обприскування, підкаже термометр. Переважно це друга половина лютого – початок березня. Дерева сплять, тому концентрація розчинів може бути високою. Підійдуть карбамід, препарати міді, залізний купорос.

Варіанти обробок від «Світу рослин»:

1. На 10 л води розчиніть 700 г карбаміду, до цього розчину можна додати 50 г мідного купоросу, який розвести окремо, а потім змішайте. Ретельно обробіть крону і стовбур. Розчин сечовини ефективно працює проти шкідників та збудників хвороб. До того ж, така концентрація відтерміновує на кілька днів цвітіння, що дає можливість уникнути наслідків повторних заморозків.

2. Обробка препаратами міді захищає дерева від хвороб: кокомікозу, моніліозу, плодових гнилей. Для блакитного обприскування підійдуть мідний купорос чи бордоська суміш, зручно працювати із сучасними препаратами міді, такими як «Блу Голд», вони повністю розчиняються у воді та не забивають форсунки обприскувача.

3. 300 г мідного купоросу розчиніть у 10 л води, процідіть – і можна починати обприскування.

4. Бордоська суміш знищує не тільки хвороби, але й має репелентну дію – стримує шкідників. Також вона довго утримується на поверхні рослини – до місяця.

5. Розчиніть 300 г мідного купоросу на 5 л води, в іншій ємності приготуйте розчин негашеного вапна – від 100 до 300 г на 5 л води, тонкою цівкою влийте блакитний розчин у біле вапняне молоко. Використовуйте пластиковий або емальваний посуд.

6. Розчиніть 30 мл «Блу Голд» на 5 л води, проціджувати не порібно.

7. Залізний купорос бореться з основними захворюваннями плодово-ягідних культур, а також ефективний проти моху на стовбурах дерев. 500 г залізного купоросу розчиніть в 1-2 л води, після розчинення доведіть об'єм води до 10 л.

Вважають, що залізний купорос підходить для останньої обробки саду, а мідний – для першої. Насправді такий підхід не є принциповим. Обробку як залізним, так і мідним купоросами можна проводити восени та напровесні. А можна чергувати.

Проводьте перше обприскування вранці. Вночі можливі заморозки, тому дерева повинні просохнути. Перед обприскуванням приберіть опале листя. Щоб захистити дерева від морозобоїн, поновіть побілку стовбурів або обгорніть їх агроволокном. Біла поверхня відбиватиме сонячні промені і захистить від раннього сокоруху. Це вбереже кору від розтріскування при заморозках. Обробляйте не тільки крону дерев, а й пристовбурні кола.

Кущі смородини та жимолості прокидаються рано. Якщо бруньки на них вже набрякли, використовуйте препарати для другого обприскування або пропустіть обробку.