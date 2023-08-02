На дорослих кущах чорної та червоної смородини потрібно вирізати всі пагони, старші п'яти років

Чорна смородина вже відплодоносила, але кущам досі потрібен догляд, бо саме зараз, у липні та серпні, на смородині закладаються квіткові бруньки врожаю наступного року. Що потрібно робити, розповідає «Флорист-Х».

Обрізування смородини

На дорослих кущах чорної та червоної смородини потрібно вирізати всі пагони, старші п'яти років: користі від них вже не буде. Якщо на них і з'являться ягідки, їх буде мало. Також потрібно прибрати порость, яка спрямована всередину куща і загущує його, щоб усі пагони добре освітлювалися сонцем і щоб між ними вільно циркулювало повітря. Потужні однорічні гілки, які ви вирішили залишити, можна трохи вкоротити.

Після такої обрізки нові пагони краще зростатимуть, а торішні – краще розвиватимуться. Видалена порость – відмінний матеріал для вегетативного розмноження смородини. Ця культура легко живцюється, причому навіть взимку.

Жовте листя з куща смородини краще обірвати, тому що на ньому можуть бути шкідники чи збудники захворювань. А молоде зелене листя з обрізаних пагонів можна використовувати як прянощі для консервування овочів.

Розпушування та поливання

Наступний етап догляду смородини – це очищення пристовбурового кола від старої мульчі. Зробити це важливо з двох причин: по-перше, нам треба здійснити полив, розпушування ґрунту і підживлення смородини, а по-друге, потрібно позбутися шкідників і патогенів смородини, які готуються до зимівлі в мульчі і верхньому шарі землі.

Знявши мульчу, потрібно обережно розпушити під кущем землю на невелику глибину і на деякій відстані від куща, тобто там, де коріння смородини йде глибше. Стару мульчу краще спалити або глибоко закласти в компост. Зробіть навколо куща кругову канавку і рясно полийте смородину. На кущ середнього розміру має піти 4-5 відер води.

Підживлення смородини

Після поливу можна внести під смородину добрива. Це може бути компост – два відра під кожний кущ. Поживні речовини з органіки разом з поливною та дощовою водою надходитимуть до кореневої системи смородини та живитимуть рослину. А можна внести розведений водою настій коров'яку або курячого посліду.

Можна підживити смородину простими мінеральними добривами. Наприклад, розчином столової ложки суперфосфату і такої самої кількості сірчанокислого калію у відрі води. 1-2 відра такого фосфорно-калійного підживлення, внесені під кожен кущ, забезпечать успішне закладення квіткових бруньок. Тільки майте на увазі, що суперфосфат потрібно попередньо розчинити у невеликій кількості гарячої води. Підійде для підживлення смородини і рідкий Біогумус для троянд із формулою 12 азоту, 10 фосфору, 14 калію плюс набір мікроелементів та вітамінів.

Обробка смородини від хвороб та шкідників

Врожай вже зібраний, тому можна обробити кущі від шкідників та патогенів. Використайте «Бітоксибацилін», який діє на різних паразитів, починаючи від кліщів і закінчуючи попелицею. А для захисту від хвороб оберіть системний фунгіцид. Він ефективний від багатьох захворювань, зокрема і від борошнистої роси. Після обробки куща і ґрунту в пристовбуровому колі покладіть під рослину шар свіжої мульчі. Вона утримуватиме в ґрунті вологу.