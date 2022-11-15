Для вирощування саджанців слід брати розвинені пагони приросту поточного року

Смородина у XI сторіччі з'явилася в монастирських садах Русі, після чого перекочувала в країни Європи. Досі вона є дуже популярною садовою культурою в Україні. Крім чорної і червоної смородини сьогодні культивують також білу і золотисту, але чорна смородина переважає над іншими видами за смаком та користю. З неї варять варення, желе, компоти, готують вина, сиропи, лікери й наливки, затребувана вона і в медицині. «Флорист-Х» розповідає, як розмножити смородину восени та гарантовано вкорінити.

Терміни висаджування смородини

Висаджувати смородину рекомендують за мінімальної плюсової температури, орієнтовно в листопаді, щоб морозу не було орієнтовно тиждень після посадки. Зарано висаджувати живці не варто, тому що вони можуть встигнути не тільки прижитися, а й піти в ріст, а напередодні зими це небезпечно. Якщо ж ви затягнете з висаджуванням, земля може промерзнути, і саджати в неї живці вже буде не можна.

Підготовка грядки

На грядці, відведеній під смородину, зробіть у ґрунті на відстані 70-80 см одну від одної 4 широкі борозенки глибиною в півштиха лопати. У кожну борозну можна висадити висадити в два рядки близько 200 живців різних сортів.

Перед посадкою в кожну канаву внесіть перегній із розрахунку одне десятилітрове відро на 1 м, а потім ретельно вирівняйте землю в борозенках граблями. Після цього їх потрібно рясно полити, щоб земля промокла на глибину 20 см: так ґрунт осяде і з нього вийде повітря, а живці смородини опиняться у дуже вологому середовищі. Якщо полити землю після посадки, вона осяде, нижня частина живців оголиться і приживатимуться вони гірше.

Підготовка саджанців

Для вирощування саджанців слід брати розвинені пагони приросту поточного року. Заготовляти їх краще після опадання листя. Товщина пагонів великого значення не має. Потрібно нарізати з пагонів живці довжиною 15-20 см на дві бруньки: з нижньої бруньки почне розвиватися коріння, а з верхньої – нові пагони.

Верхній зріз живця повинен проходити навскіс на 1,5-2 см вище верхньої бруньки, а нижній зріз може бути прямим. Щоб не пошкодити бруньки, листя з живців потрібно обережно зняти, потягнувши вниз.

Висаджування живців смородини

Живці встромляють у землю під кутом 45°С головою на північ: навесні їх з півдня освітлюватиме сонце, вони добре прогріватимуться, і це прискорить процес укорінення. Відстань між живцями в рядку – 10-15 см, а між двома рядками в борозні – 15-20 см. Заглиблювати живці треба так, щоб верхня брунька опинилася на рівні поверхні.

Після посадки потрібно ще раз полити канавки, щоб ґрунт щільніше приліг до живців, а потім засипати сухою землею таким чином, щоб над живцями виявився шар товщиною 0,5-1 см. Навесні, коли з верхньої бруньки почне рости пагін, він легко пройде через цей тонкий шар. Взимку ж сухий ґрунт захистить глибші шари землі від висихання та промерзання.

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»