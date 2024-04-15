Вперше добриво треба додавати, коли витягнулися дві пари листочків

Іноді при вирощуванні часнику починає жовтіти листя. У цього є дві причини: або брак поживних речовин, або сильні заморозки. У другому випадку потрібно слідкувати за прогнозом погоди і вчасно накрити молоді сходи, а в першому – знадобиться підживлення, і про нього потрібно подбати завчасно. Детальніше про це розповідає Ukr.Media.

Вперше добриво треба додавати, коли витягнулися дві пари листочків. Тоді пір'я виросте великим і соковитим, а саме від цього залежить величина та якість часникових голівок. Для підживлення потрібні азот і магній, що відповідає за утворення хлорофілу в клітинах рослини. У 10 л води слід розвести по 20 г кожного добрива. Грядки з часником потрібно полити чистою водою, а потім – отриманим розчином із розрахунку від 5 до 8 л на метр, залежно від вологості ґрунту. Наступного дня після підживлення треба розпушити землю під часником – щоб волога не випарувалася з ґрунту. Якщо надворі сухо і тепло, слід замульчувати ділянку.

Можна скористатися іншою схемою підгодівлі, яка включає три етапи внесення добрив. Першу підгодівлю при появі кількох перших листочків проводимо розчином сечовини (столова ложка на літр), по 3 л на квадратний метр. Через півмісяця готуємо розчин нітрофоски або нітроамофоски (2 столові ложки на 10 л) і поливаємо часник (3-4 л на квадратний метр). У червні, коли починає формуватися голівка часнику, потрібна третя підгодівля – суперфосфатом (2 столові ложки на 10 л). Розхід розчину – 4-5 л на квадратний метр.

Також важливий правильний полив часнику. Волога має зберігатися на глибині 20-30 см у прикореневій зоні. Однак заливати часник не варто, між поливами ґрунту важливо дати трохи підсохнути.