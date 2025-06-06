Кориця володіє сильними антимікробними властивостями

Звичайна кориця може стати справжнім секретом догляду за садом. Ця ароматна спеція не лише додає смаку випічці, а й ефективно бореться зі шкідниками та грибками. Як і де її використати у червні, пише «Главред». Посипте газон корицею від грибка

Більшість дачників вважають газон головною прикрасою присадибної ділянки, однак утримувати його в ідеальному стані – завдання не з легких. Виявляється, підтримувати зелений килим соковитим і здоровим допомагає звичайна кориця. Цю ароматну спецію активно використовують у садівництві як натуральний і безпечний засіб захисту від шкідників.

В чому таємниця дії кориці

Кориця володіє сильними антимікробними властивостями. Саме тому вона корисна і в саду. Садівники використовують її як природний бар’єр, який пригнічує розвиток грибкових інфекцій, плісняви й моху, що часто вражають газон.

Коричний альдегід, що входить до складу кориці, має потужну антисептичну дію. Посипаючи газон або окремі рослини цією спецією, ви створюєте захисне середовище, яке не дає розмножуватися бактеріям і патогенним мікроорганізмам. Бонусом є ще й те, що кориця відлякує мурах, попелиць, комарів і навіть більших «гостей» на кшталт білок.

Кориця в допомогу рослинам

Окрім газону, корицю можна використовувати і при пересадці рослин. Якщо ви обрізаєте коріння, просто посипте його невеликою кількістю порошку – це допоможе запобігти зараженню та прискорить укорінення. Ще один цікавий лайфхак – порятунок зламаного стебла. Досить змочити місце перелому, присипати корицею, закріпити стебло паличкою і ниткою. Такий природний антисептик допоможе рослині швидше відновитися.