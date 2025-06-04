Для підтримки здоров’я ґрунту достатньо щороку вносити компост або перепрілий гній

У садівництві не існує універсальних рецептів, кожна ділянка та її господар мають свої особливості. Проте деякі звички здатні зашкодити не лише врожаю, а й здоров’ю самого садівника. Детальніше про шість популярних негативних звичок серед садівників пише «РБК-Україна».

Нехтування станом ґрунту

Ґрунт – це живий організм, що потребує правильного догляду. Корисні мікроорганізми допомагають розкладати органічні залишки, живлять рослини та покращують структуру землі. Якщо не підтримувати ґрунт у належному стані, можуть з’явитися проблеми з водовідведенням, розмноженням бур’янів та якістю врожаю. Для підтримки здоров’я ґрунту достатньо щороку вносити компост або перепрілий гній. Уникайте частого перекопування, адже це порушує мікрофлору і погіршує родючість.

Дозволяти бур’янам розмножуватись

Бур’яни здатні виробляти величезну кількість насіння, яке швидко засіває весь город. Якщо не встигнете вчасно видалити їх до цвітіння, наступного року проблема лише посилиться. Серед найбільш поширених – лобода, кульбаба, щириця та суріпиця. Вважаючи землю «банком насіння», краще не дозволяти бур’янам дозрівати, а видаляти їх при першій появі.

Залишати грядки без покриття

Відкрита земля швидко втрачає вологу, висихає і стає менш родючою. Для захисту ґрунту використовуйте природну мульчу – сіно, солому, тирсу або кору. Це зберігає вологу, захищає корисних мікроорганізмів та збагачує землю поживними речовинами. Можна також сіяти сидерати або швидкорослі культури після основного врожаю. Використання пластикової плівки небажане, вона розпадається на мікропластик і шкодить довкіллю.

Надто щільні посадки

Рослини не люблять тісноти. Коли садити їх занадто густо, вони конкурують за воду, світло і поживні речовини. В результаті отримуємо дрібні плоди і слабкі рослини. Наприклад, морква потребує проріджування, інакше не зможе розвинутись повноцінно. Дотримуйтеся рекомендованих відстаней між рослинами для їхнього здоров’я.

Висаджувати лише махрові квіти

Хоч махрові квіти й красиві, вони не дуже корисні для бджіл і метеликів, бо майже не містять пилку та нектару. Для підтримки запилювачів краще доповнювати сад простими квітами з різною формою і строками цвітіння. Обирайте сорти, близькі до місцевих, вони приваблюють більше комах і птахів, сприяючи природній рівновазі.

Зайвий полив

Багато води – не завжди добре. Надмірний полив може спричинити загнивання коренів і розвиток хвороб. Перед поливом перевіряйте вологість ґрунту, особливо якщо використовуєте автоматичні системи. Потреби рослин змінюються в залежності від погоди, типу ґрунту та фази росту. Плануйте полив гнучко, враховуючи реальні умови.