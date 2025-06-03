Однією з найбільш тривожних ознак є зміна кольору листя

Помідори – теплолюбна культура, і саме тому для висадки у відкритий ґрунт важливо дочекатися стійкого тепла. Найкращий час для цього – червень, коли земля вже достатньо прогріта, а ризик заморозків мінімальний. Якщо поспішити з посадкою або нехтувати погодними умовами, рослина може швидко відреагувати – зупинити ріст, посиніти або почати в'янути. Що робити, якщо листя помідорів почало змінювати колір, пише Тhe Spruce.

Однією з найбільш тривожних ознак є зміна кольору листя: воно набуває синьо-фіолетового відтінку, стає дрібним, і водночас зупиняється розвиток куща. Таке явище сигналізує про серйозний стрес – найчастіше це пов’язано з холодним ґрунтом, коливанням температур або нестачею поживних речовин. Зокрема, дефіцит фосфору – одна з основних причин зміни забарвлення листя.

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Щоб підтримати рослини у такий момент, доцільно використати фосфорне підживлення. Один із доступних варіантів – розчин водорозчинного добрива. Наприклад, можна розвести 20 г суперфосфату у 10 літрах води та полити ним помідорні кущі. Це дозволяє швидко компенсувати нестачу фосфору й покращити засвоєння інших елементів.

Також важливо звертати увагу на полив: він має бути регулярним, але не надмірним. Зволоження потрібно проводити з урахуванням стану ґрунту та погодних умов, адже надлишок води або її нестача можуть лише погіршити ситуацію.