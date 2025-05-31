Посівний календар на червень 2025 року: що посадити на городі і в саду
Червень – гаряча пора для тих, хто дбає про сад і город. Саме зараз тривають основні роботи: одні рослини ще чекають свого часу для посіву, інші потребують догляду після весняного цвітіння. Щоб не загубитися серед численних завдань і працювати з користю, стане у пригоді посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на червень 2025 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 5-10, 12-14, 17, 18, 21, 22 червня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 11, 15, 16, 24-26 червня.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 12-14, 21, 22;
- морква, буряк, пастернак – 12-14, 21, 22;
- редис, редька, ріпа – 5-9, 12-14, 17-22;
- селера, петрушка на корінь – 12-14, 21, 22;
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 12-14, 21, 22;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5-10, 12-14, 17-20;
- часник – 5-10, 12-14, 21, 22;
- цибуля порей – 5-10, 12-14, 21, 22;
Овочі до столу та на зберігання:
- томати, фізаліс – 7-9, 12-14, 21, 22;
- перець, баклажани – 5-9, 12-14, 21, 22;
- огірки – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22;
- брокколі, цвітна капуста – 5, 6, 12-14, 21, 22;
- рання капуста, кейл – 5, 6, 12-14, 17-22;
- середня та пізня капуста – 5, 6, 12-14, 21, 22;
- селера черешкова – 12-14, 17, 18, 21, 22;
- спаржа – 1-4, 12-14, 21, 22, 27-30;
- кабачки, патисони, гарбуз – 5, 6, 12-14, 17-22;
- баштанні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22;
- стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя та ін.) – 5, 6, 12-14, 21-23;
- кукурудза – 5, 6, 27, 28;
- соняшник – 1, 5, 6, 27-29;
- міцелій – 7-9, 12-14, 21, 22;
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 5-10, 12-14, 17-22;
- шпинат – 5-10, 12-14, 19-22;
- рукола, крес, листова гірчиця – 5-10, 12-14, 17, 18, 21, 22;
- мангольд, щавель – 5-10, 21, 22;
- кріп, петрушка, кінза – 5-10, 12-14, 17-22;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5-10, 12-14, 17-22;
- лікарські та чайні культури – 2-6, 21, 22, 30;
- мікрозелень – 5-10, 12-14, 17-22;
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 7-9, 12-14, 21-23;
- яблуня – 10, 12-14, 21, 22;
- груша, айва – 5-9, 12-14, 21, 22;
- абрикос, вишня, слива, персик – 5-10, 12-14, 21, 22;
- черешня – 1, 21, 22, 27-29;
- волоський горіх, фундук – 21, 22;
- калина, шипшина, горобина – 7-10, 21, 22;
- обліпиха – 10, 21, 22;
- глід – 7-9, 21, 22;
- смородина – 1, 12-14, 19-22, 27-29;
- малина – 7-9, 21-23;
- аґрус – 7-9, 12-14, 21, 22;
- виноград – 7-10, 12-14;
Декоративні рослини:
- однорічники – 2-6, 12-14, 21, 22, 30;
- цибулинні та бульбові – 2-4, 7-9, 12-14, 17, 18, 21-23, 30;
- трав’янисті багаторічники – 2-6, 21, 22, 30;
- хвойні – 2-4, 10, 30;
- живі огорожі – 1, 9, 27-29;
- чагарники та дерева – 1-6, 12-14, 17, 18, 21, 22, 27-30;
- ліани – 2-4, 10, 23;
- газони та грунтопокривники – 2-6, 10, 19, 20, 30;
- сидерати – 2-4, 10, 19-22, 30.
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