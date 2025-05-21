Якщо не видаляти зайві бічні пагони та не регулювати ріст стебел, рослина починає заростати

Огірки – культура, яка потребує постійної уваги. Щоб отримати щедрий і здоровий урожай, недостатньо лише вчасно поливати й підживлювати рослини. Одним із ключових етапів догляду є правильне формування кущів. Без цього огірки можуть розростатися хаотично, затінюючи самі себе та витрачаючи енергію на непотрібну зелень. Як це зробити, пише «Сад та город».

Чому важливо формувати огіркові кущі

Якщо не видаляти зайві бічні пагони та не регулювати ріст стебел, рослина починає заростати, що веде до кількох проблем:

порушується доступ світла й повітря до нижніх частин куща, що створює сприятливі умови для розвитку хвороб і шкідників;

комахам-запилювачам стає складно потрапити до квіток, що знижує кількість зав’язей;

поживні речовини витрачаються не на плоди, а на ріст зайвих пагонів.

Щоб уникнути цього, варто вчасно формувати огірки: обрізати непотрібні пагони, правильно підв’язувати стебла та контролювати точки росту.

Коли починати формування

Оптимальний момент для початку формування – коли на основному стеблі з’являються 4 повноцінні листки. Саме тоді слід видалити всі бічні пагони в нижній частині стебла. У теплиці це роблять раніше, ніж у відкритому ґрунті, адже в закритому просторі огірки ростуть швидше.

Основні етапи формування кущів

Підв’язка, прищипування та пасинкування – основні складники правильної форми куща.

Перед висадкою важливо обрати спосіб підв’язки:

вертикальна підв’язка – найпопулярніша в теплицях із полікарбонату. Шнур або шпалеру закріплюють вертикально, а стебла обережно обкручують навколо опори;

горизонтальна система – натягують шнури між вертикальними стійками на різній висоті. Підходить для низьких теплиць;

комбінована – застосовується спеціальна сітка, яку натягують як шатро або у вигляді решітки. Це знижує ризик травмування рослини й покращує її освітлення.

Підв’язуючи стебло, залишайте верхівку вільною, це дозволить уникнути пожовтіння листя. Нижні пошкоджені або старі листки обов’язково видаляйте, не залишаючи пеньків. Бічні пагони краще направляти під кутом 30-35° до основного стебла.

Схема формування у вигляді піраміди

Цей спосіб дозволяє краще провітрювати нижню частину куща й рівномірно розподіляти навантаження на головне стебло:

після появи 4-5 листків стебло прив’язують до шпалери;

коли рослина досягає 50 см, видаляють усі пасинки до цієї висоти;

у подальшому пагони залишають у три яруси, регулюючи кількість плодів і листків на кожному рівні.

Формування партенокарпічних гібридів

Партенокарпічні сорти не потребують запилення комахами, тому їх формування має свої особливості. У таких рослин інтенсивно росте зелена маса, особливо бічні пагони, тому найкраще вести кущ в одне стебло. Головне – забезпечити достатньо світла, оскільки від нього залежить не лише ріст, а й смак плодів.

Формування у відкритому ґрунті

Технологія формування у відкритому ґрунті практично така сама, як у теплиці. Різниця лише в тому, що в тепличних умовах процес потрібно починати раніше й повторювати частіше через швидший ріст. У відкритому ґрунті потрібно частіше стежити за погодними умовами, а підв’язку адаптувати під конкретні умови вирощування.