Найчастіше стресовим фактором стає неправильний полив

Соковиті, хрусткі, з апетитним ароматом – такими ми уявляємо ідеальні огірки зі своєї грядки. Але нерідко перший укус залишає неприємний гіркий присмак. І хоча дехто просто мириться з цим, мовляв, «такі вже виросли», насправді причина часто зовсім не випадкова. Винна може бути елементарна помилка в догляді саме у травні – у найвідповідальніший період розвитку рослини, пише Рrostoway.

Що змушує огірки гірчити

Причина гіркоти – не шкідники й не поганий ґрунт, як дехто думає. Справа у стресі, який переживає рослина. Під впливом несприятливих умов огірки починають виробляти кукурбітацини – речовини, які і надають плодам гіркуватого смаку. Так рослина захищається.

Найчастіше стресовим фактором стає неправильний полив. У травні, коли дні вже теплі, а ночі ще прохолодні, різкі перепади температур сильно впливають на молоді огірки. І якщо до цього додати полив холодною водою, рослина починає ще більше страждати. Як наслідок – гіркі плоди.

Як правильно поливати огірки у травні

У цей період особливо важливо уникати холодної води для поливу. Найкраще – використовувати воду, яка встигла трохи нагрітися на сонці або хоча б постояти в бочці. Коренева система огірків сприймає різку прохолоду як загрозу, що уповільнює засвоєння поживних речовин і порушує обмінні процеси.

Не менш шкідливе і пересихання ґрунту. Огірки потребують стабільного зволоження, надмірна сухість або надлишок води однаково шкодять. Нерівномірний полив сприяє нагромадженню гіркоти в плодах.

Як уникнути гіркоти в огірках

Передусім дочекайтесь, поки ґрунт на глибині 10 см прогріється до +15 °C. Лише тоді варто починати регулярні поливи, використовуючи виключно теплу воду. Після поливу бажано замульчувати ґрунт – це допоможе утримати вологу та захистити коріння від температурних коливань.

А якщо огірки вже почали гірчити? Ще не все втрачено. Частіший полив теплою водою та легке притінення в спекотні дні допоможуть знизити рівень стресу й покращити смак плодів.