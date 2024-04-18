Щоб збільшити число зав'язей, можна застосувати штучне запилення

Вдалий урожай огірків залежить від безлічі факторів, головними з яких є міцна здорова розсада, своєчасна висадка саджанців на ділянку та правильний догляд за посадками на кожному етапі вегетації. Детальніше про всі ці речі – розповідає Gradinamax.

1. Здорова розсада.

Перед посівом насіння потрібно замочити у стимуляторі росту – це прискорить проростання. Якщо дозволяє місце, висівати краще відразу в окремі стаканчики, адже огірки болісно переносять пікіровку. Насіння пророщують під плівкою в легкому поживному ґрунті при температурі +23-25​°С. З появою 2-3 справжніх листків розсаду огірків переносять в прохолодне приміщення з температурою +15-17°С для загартовування. Світловий день для розсади повинен складати 10-12 годин, і якщо природного світла бракує, досвітіть фітолампою.

2. Вчасна та правильна висадка у відкритий ґрунт.

Для висадки на ділянку саджанці повинні сформувати 5-6 справжніх листків. Земляна грудка має бути щільно обплетеною корінням, листки мають бути щільними, соковито-зеленими, міжвузля – короткими. Висота саджанців не повинна перевищувати 30 см. Докладніше про те, як визначити правильний час для пересадки розсади, читайте у нашому матеріалі.

Кореневу шийку розміщуємо на рівні землі. Намагаємося не пошкодити кореневу грудку. Торф'яні горщики перевалюємо, пластикові та картонні стаканчики розрізаємо. Оптимальний крок посадки – 25-30 см. Так кожен кущ отримуватиме достатньо світла та повітря й не конкуруватиме із сусідами за отримання з ґрунту поживних речовин.

Для огірків підходять ділянки, де в минулому сезоні росли буряк, будь-які види капусти, кукурудза, горох та інші бобові. Не використовуємо ділянки з-під гарбузових та баштанних культур, не висаджуємо огірки поруч з томатами. І не вирощуйте огірки на одному і тому ж місці кілька років поспіль.

3. Рівномірний полив теплою водою.

Перелив загрожує захворюванням «чорна ніжка». Брак вологи призводить до скидання зав'язей, а також до атак комах-шкідників.

4. Допомога при поганій погоді.

Пережити стрес від несприятливих погодних умов допоможе обприскування препаратом «Епін-Екстра».

5. Розпушування ґрунту.

Ґрунт потрібно регулярно розпушувати (в ідеалі – після кожного поливу) на глибину 3-4 см, не допускаючи ущільнення та злежування ґрунту.

6. Підживлення.

Огірки надають перевагу органічним добривам. Обирайте золу, компост, коров'як, курячий послід, а ще молоко. Органіку розводять у співвідношенні 1:10, молоко – 1:3. Під кожен кущ вносять 1-1,5 літра живильного розчину. Один-два рази за сезон підгодуйте мінеральним добривом для овочевих культур, що містить мікроелементи.

7. Розвиток кореневої системи.

Якщо ви помітили, що частина коренів вражена гниллю, допоможіть сформувати бічні додаткові корені. Притисніть нижній батіг до землі та покрийте шаром вологої родючої землі. Скоро відводка дасть коріння, і це врятує рослину та майбутній урожай.

8. Допомога запиленню.

Щоб збільшити число зав'язей, можна застосувати штучне запилення. Перенести пилок з квітки на квітку можна за допомогою м'якого пензлика.

9. Мульчування.

Мульчування не тільки зберігає вологу, але й сприяє розвитку корисних мікроорганізмів, які роблять ґрунт більш легким, пухким і повітропроникним. Для мульчування підійдуть гній, торф, листовий перегній, пріла деревна стружка, різана солома. Шар мульчі не повинен дотикатися до стебел.

10. Пасинкування.

Залежно від сорту формуйте кущі в 2-3 стебла. Видаляйте ослаблені пагони: вони не дадуть врожаю, але заберуть у куща життєві сили.

11. Вчасний збір урожаю.

Не чекайте, поки плоди наберуть максимальну вагу – зривайте молоді хрумкі огірочки. Чим частіше збираєте, тим вищим буде урожай.