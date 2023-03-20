Не заносьте взимку сніг у теплицю, призначену для вирощування огірків

Зазвичай посів огірків проводять з середини квітня до середини травня. Збір врожаю в такому випадку можливий з середини липня до кінця літа. Огірки не переносять низьких температур, тому їх не сіють занадто рано. Однак є спосіб виростити ранні огірки і покуштувати їх ще на початку літа або навіть в травні. Необхідно тільки врахувати деякі особливості цієї рослини, розповідає «Зелена садиба».

1. Де посіяти.

Щоб отримати ранній врожай своїх огірків, доведеться відмовитися від традиційного посіву насіння у відкритий ґрунт. Огірки люблять тепло, тому весняні приморозки і перепад температур для них згубні. Найкраще сіяти огірки на розсаду у приміщенні за кімнатної температури, тоді перші паростки з’являться вже через тиждень. Час посадки насіння огірків на розсаду слід розраховувати з урахуванням кліматичних умов вашої місцевості.

Розсада буде готова до висадки у ґрунт через 4-5 тижнів після посіву насіння. Більш тривале перебування її в горщиках призведе до витончення і ослаблення паростків, що може зменшити майбутній врожай ранніх огірків.

2. Як посіяти.

Найкраще сіяти по одній насінині в невеликий горщик, щоб не довелося проріджувати. Для такої посадки на початковому етапі підійде порожнє пакування з-під яєць з поглибленнями. Сіянці огірка можуть вирости досить великими, перш ніж ви вирішите їх перенести на вулицю. Тому, коли насіння проросте, акуратно, разом з грудочкою землі, пересадіть рослинки в горщики діаметром 9 см. Це достатній розмір, щоб розсада могла утворити додаткові корені і набратися сил до пересаджування її у відкритий ґрунт.

Для посіву насіння використовуйте дренований ґрунт з додаванням крупного піску для дотримання водного балансу. Для вирощування огіркової розсади гарно підходить також кокосовий субстрат з нейтральною кислотністю. Насіння сіють на глибину 0,5 см, прикривши його крупним піском або сумішшю 1:1 піску і ґрунту. Горщики з насінням ставлять в теплому приміщенні на сонячну сторону. Ґрунт повинен бути помірно вологим.

3. Висадка молодих саджанців.

Приблизно через місяць після посіву розсади, коли над двома першими листочками з’явиться друга, вже справжня, пара листя, саджанці готові до пересадки в ґрунт. Відбувається це десь на початку травня. Перед пересадкою розсади в ґрунт можна зробити загартування саджанців, виставляючи їх на вулицю або в теплицю на кілька годин в сонячний день.

Оскільки погода в цей період все ще недостатньо стійка, огіркову розсаду садять в теплицю або парник. У такому випадку і висаджувати розсаду можна раніше, і отримати перші плоди вже через 2-3 тижні після посадки. Терміни посадки в теплицю залежать від можливості її обігріву, матеріалу покриття, можливості додаткового утеплення при несподіваному похолоданні.

Якщо ж ваші кліматичні умови дозволяють, то висаджувати саджанці можна відразу у відкритий ґрунт. Але перед цим необхідно добре його прогріти. Температура вночі повинна бути не нижче +5°C. На ніч, щоб уникнути підмерзання, рослини можна прикрити перевернутим відром (краще – пластиковим) або відрізаною знизу пластиковою пляшкою.

Якщо немає теплиці, а на відкритому повітрі ще недостатньо тепло, подбати про молоді рослини ранніх огірків допоможе парник. Коли земля звільняється від снігу, викопується грядка шириною близько 1 м. У центрі по довжині грядки робиться поглиблення 40х40 см, на дно товщиною 20 см засипається гній із соломою, заливається гарячою водою і засипається землею шаром 20 см. Розсаду огірків висаджуємо на відстані 40 см один від одного по обидва боки від живильної канавки, робимо дуги з товстого дроту або гілок для підтримки плівки. Парник необхідно накрити прозорою плівкою, ретельно закріпивши її по краях.

При влаштуванні парників слід мати на увазі:

Парник повинен добре освітлюватися, але не перегріватися. У сонячні дні плівку слід знімати, щоб провітрити, загартувати молоді рослини, прибрати зайву вологу і щоб листя не отримало опіків через плівку від перегріву повітря. Від перегною виділяється не тільки тепло, а й додаткова волога.

4. Як підготувати ґрунт для посадки розсади.

Не заносьте взимку сніг у теплицю, призначену для вирощування огірків. Це підвищить вологість ґрунту, але сильно затримає його прогрівання навесні. Щоб прискорити прогрівання ґрунту, що злежався за зиму, на початку весни перекопайте його, не розпушуючи. Земля в грудках прогріється швидше.

За два тижні до передбачуваної посадки слід підживити ділянку на грядці будь-яким городнім добривом для вирощування овочів у відкритому ґрунті. Приблизно за тиждень до висадки огіркової розсади потрібно розпушити ґрунт і щодня поливати його гарячою водою, кожен раз після цього накриваючи темною плівкою. Під час висадки розсади, особливо якщо це відкритий ґрунт, плівку з грядки не знімайте. Рослини висаджують в зроблені на певній відстані хрестоподібні розрізи на плівці.

Перед посадкою переконайтеся, що заморозків більше не буде і ґрунт прогрівся до температури близько +15°C. Температура ґрунту вимірюється на глибині 8 см. Ділянка для вирощування огірків повинна бути сонячною, родючою, з гарним водопроникним ґрунтом. Ворогами огірків є низькі температури, опади і підвищена вологість.

5. Теплі грядки для раннього врожаю.

Використовують два види теплих грядок: заглиблена і піднесена. Такі грядки нагадують багатошаровий бутерброд, де інгредієнтами служать органічні добрива. Перевага шарованої грядки – при розкладанні органіки виходить подвійний ефект – тепло і живлення. Краще зробити таку грядку з осені, щоб за зиму її складові перегнили, тоді грядка буде готова до весняної висадки розсади. Як зробити теплу грядку, ми розповідали в іншому матеріалі.

6. Вибір насіння.

Обирайте ті сорти, які підходять для вашої кліматичної зони. Сьогодні створено чимало скоростиглих гібридів огірків з підвищеною морозостійкістю і стійкістю до захворювань.

Важливо заздалегідь визначитися, де будуть вирощуватися весняні ранні огірки. Для відкритого ґрунту підійде будь-який сорт, відповідно до погодних вимог. Для теплиць вибирають партенокарпічні та самозапильні сорти та гібриди.

Партенокарпічний гібрид відрізняється від інших тим, що для утворення огірків йому не потрібно запилення. У таких плодах немає насіння. Це можуть бути гібриди «F1 Фурор», «Шоша F1». Добрі сходи дає насіння «Гірлянда», «Домовий», «Зозуля». Популярні ранні сорти для відкритого ґрунту: «Каскад», «Конкурент», «Витончений», «Антей».

7. Як доглядати за саджанцями.

Щоб огірки не були гіркими, мали гарну форму, стежте за тим, щоб земля, де вони ростуть, була завжди рівномірно вологою. У посушливу погоду огірки потрібно поливати кожен день. Щоденний полив потроху – краще, ніж багато, але раз в тиждень.

При пересадці розсади у ґрунт додайте по 2 ст. ложки на рослину гранульованого добрива «Кеміра Універсал». Через місяць після висадки рослин слід їх ще підгодувати. Можна використовувати рідке добриво для томатів, яке додається під час регулярного поливу біля основи рослин кожні 2 тижні, або додавайте гранули органічних добрив кожні 2 місяці. Можна підгодовувати комплексними добривами «Ідеал», «Люкс», «Кристал» та інші.

Перевіряйте рослини на наявність шкідливих комах і своєчасно вживайте заходів. Після появи плодів не дозволяйте огіркам виростати занадто великими, зривайте їх вчасно.

Огірки дуже вимогливі до підживлення. Якщо зав’язі не визрівають, скористайтеся препаратом «Маг Бор», підсипайте деревну золу. У період плодоношення огіркам потрібен калій і фосфор.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»