У останній декаді січня саме час сіяти ті огірки, які плануєте вирощувати в теплиці

Щоб отримати свіжі домашні огірки якнайшвидше, варто подбати про розсаду вже з середини зими. У останній декаді січня саме час сіяти насіння тих сортів, які плануєте вирощувати в теплиці. Потрібно проростити насіння, продезінфікувати розсадний субстрат, вимити ємності, в яких ви будете вирощувати сіянці. Коли та як саме потрібно садити огірки на розсаду в 2023 році, розповідає «Флорист-Х».

Коли садити огірки на розсаду в 2023 році

Огірки можна садити від січня (тепличні сорти) і до квітня (сорти для відкритого ґрунту). Універсальна формула посіву насіння на розсаду – D = А + В + С, де:

D – кількість діб від посіву насіння на розсаду до висадки саджанців у ґрунт;

А – число діб від посіву насіння до моменту появи сходів;

В – число діб від сходів до пікіровки саджанців;

С – число діб до висадки розсади у відкритий ґрунт (у теплицю).

Тобто, якщо скласти А, В і С, сума діб підкаже вам дату посіву, адже ви краще знаєте, в якому місяці та в яких числах ґрунт на вашій ділянці досить прогрітий сонцем для висадки розсади.

Для того, щоб знати, в які дні якого місяця краще сіяти огірки на розсаду, потрібно орієнтуватися також на посівний календар. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у січні є 1, 2, 5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29, суто для огірків – 5, 6, 15, 16, 23, 24, 28, 29.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у лютому – 3, 4, 10-14, 17, 18, 21, 22, 25, 26 числа, для огірків – 3, 4, 12-14, 21, 22. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, суто для огірків – 2, 3, 12, 13, 29-31. Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у квітні – 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27, для огірків – 8, 9, 25-27.

Як сіяти розсаду огірків

Загальні правила вирощування розсади огірків

Земля для розсади огірків має бути пухкою, волого- і повітропроникною. Уникайте субстратів, до складу яких входить велика кількість торфу – він занадто жирний для огірків. Якщо ви вирішили приготувати субстрат самостійно, то скористайтеся одним із таких рецептів:

змішайте в рівних частинах дернову землю, пісок, торф і вермикуліт, який можна замінити тирсою, і додайте до складу трохи кокосового волокна;

приготуйте суміш із низинного торфу, дернової землі, тирси та перепрілого гною в пропорції 4:4:1:1;

сподобається огіркам і суміш перепрілого гною, дернової землі та піску у співвідношенні 6:3:1.

Розсада огірків дуже не любить підвищену кислотність: її можна нейтралізувати вапнуючими матеріалами. Власноруч приготовлену ґрунтосуміш необхідно знезаразити – просмажити в духовці або пролити міцним розчином марганцівки. І не забудьте внести в субстрат добрива – 6 г сечовини, 10 г суперфосфату, 6 г сульфату калію і 2 г сульфату магнію на 10 кг ґрунтової суміші. Готові магазинні ґрунти живильних добавок і стерилізації не потребують.

Після того, як субстрат для розсади огірків буде знезаражено і збагачено добривами, накрийте посудину з ґрунтом плівкою й поставте її на два тижні в тепле місце, щоби стимулювати утворення необхідних для живлення та росту сіянців бактерій.

Насіння огірків перед посадкою потрібно опустити в тривідсотковий розчин кухонної солі кімнатної температури – порожні насінини через певний час спливуть, а повнозернисті осядуть. Потім промите в проточній воді придатне для посіву насіння тримають 30 хвилин в одновідсотковому розчині марганцівки, після чого промивають і пророщують у вологій тканині при температурі +25-30°C упродовж 2-3 діб. Коли у насіння з'являться білі паростки завдовжки 3-4 мм (не довше), воно готове до посіву на розсаду.

Оскільки сіянці гарбузових культур погано зносять пікірування, сіють розсаду огірків по окремих посудинах – по одній проклюнутій або по дві непророслі насінини в кожну у ямки завглибшки 1,5-2 см. Як тару використовують заповнені знезараженим субстратом пластикові або торфоперегнійні скляночки з дренажними отворами. Заповнюють субстратом їх так, щоб порожнім залишався приблизно 1 см до краю. Після посадки скляночки складають на піддон, поливають, накривають склом або плівкою й утримують при температурі +23-28°C в очікуванні появи сходів, зволожуючи субстрат із розпилювача двічі на тиждень.

Вирощування розсади огірків у торф’яних таблетках

Переваги торф'яних таблеток: вони повітроємні; вирощування сіянців у таблетках позбавляє від необхідності проводити пікірування розсади; таблетки складаються з торфу й поживних речовин, що звільняє від метушні зі складанням субстрату, внесенням добрив, а сітка, в якій перебувають таблетки, просякнута фунгіцидом, що захищає сіянці від грибкових хвороб.

Таблетки для огіркової розсади мають бути з торфу дрібної фракції, нейтральної реакції, діаметром щонайменше 42 мм. Торф’яні шайби складають у піддон або лоток і на 10-15 хвилин заливають теплою водою, щоб набубнявіли, потім зайву воду зливають. У заглиблення в центрі кожної таблетки розкладають насіння огірків, присипають торф’яної сумішшю, після чого таблетки складають у загальну посудину, накривають прозорою плівкою, ставлять на теплу поверхню й утримують в очікуванні сходів при температурі +23-28°C.

Вирощування розсади огірків у касетах

Перед посівом касети промивають у міцному розчині марганцівки, після чого осередки заповнюють стерильним вологим субстратом, в який на глибину 1,5-2 см сіють насіння огірків. Посіви накривають плівкою і тримають при оптимальній для пророщування насіння температурі – +23-28°C. Оскільки в касетах ґрунт висихає швидше, ніж в одній загальній посудині, доведеться частіше зволожувати субстрат.

Перевага касет у тому, що вони зроблені з полістиролу, тому використовувати їх можна багаторазово. Для більшої зручності можна придбати касети на піддоні і навіть у великій коробці з прозорою кришкою, яка з успіхом замінить і скло, і поліетиленову плівку. Однак коли настане час пересаджувати підрослі сходи в більшу посудину, зробити це буде нелегко, оскільки в огірків тонке коріння, що легко рветься.

Вирощування розсади огірків у теплиці

Для вирощування розсади огірків у теплиці потрібно спочатку приготувати компостні або гнойові «гарячі» грядки: свіжий гній або компост укладають шаром на високу грядку, поверх нього кладуть шар родючого знезараженого ґрунту заввишки щонайменше 25 см і рясно поливають. Потім на кожному квадратному метрі розташовують не більше 4 кущів, кидаючи по 2 насінини в одну ямку. Насіння перед посівом не пророщують, а лише обробляють у соляному розчині, а потім у міцному розчині марганцівки. Засіяну й политу грядку накривають плівкою, натягуючи її на вкопані металеві дуги.

Майте на увазі, що температура «гарячої» грядки може бути настільки високою, що при необережності можна отримати опік. Слідкуйте за інтенсивністю сонця й температурою на вулиці, інакше під плівкою сходи від спеки просто згорять.

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