Мандаринові шкірки можна висушити, а навесні використати для підживлення городу

Основою багатих врожаїв є регулярне внесення підгодівлі, а зима – якраз ідеальний час, щоб подбати про добрива. Насправді не обов'язково скуповувати добрива мішками, адже щодня ми споживаємо продукти, відходи від яких можуть стати ідеальною підгодівлею для майбутнього городу та рослин у саду.

Замість того, щоб викидати відходи від продуктів, їх можна компастувати, сушити, щоб навесні використати на ділянці. Розповідаємо, які продукти найкраще підходять для удобрення.

Бананова шкірка

Багата калієм і фосфором. Шкірку можна кинути в компост або засушити і подрібнити.

Настій з цього інгредієнта відлякує тлю. На літр води беруть 2-3 шкурки і витримують три дні. Виходить концентрований настій, який розбавляють 5 літрами води.

Яєчна шкаралупа

Досвідчені дачники цінують відхід за те, що він насичує ґрунт кальцієм.

Шкаралупу перед використанням висушують. Перетворюють в борошно і прожарюють в духовці 30 хв. для знезараження. Застосовують у вигляді настою або підсипають під корінь.

Чайна заварка

Напій з чайного листя за популярністю не поступається каві. Деякі дачники не викидають заварку, а використовують в якості підгодівлі.

Чайне листя подрібнюють, а потім вносять в ґрунт, в тому числі у вигляді мульчі. Чайна заварка містить ряд цінних елементів: хром, марганець, цинк тощо.

Шкірка від мандаринів

Фахівці зазначили, що шкірку мандаринів можна додавати в компост. Багато хто переживає, що цитрусові можуть нашкодити черв'якам. Не варто турбуватися, черви прекрасно поїдають кірки таких фруктів.

Однак далеко не кожен дачник займається компостуванням. В такому випадку мандаринову шкірку можна висушити.Її можна додавати в ґрунт для розсади. Попередньо мандаринові кірки можна подрібнити. Вони стануть хорошим джерелом поживних речовин для рослин. Мандаринова шкірка містить велику кількість пектину, який є акумулятором вологи. Тому до складу ґрунту можна додати до 20% кірочок.

Лушпиння насіння

Відходи соняшнику широко застосовують на дачі. Для удобрення і як матеріал для розкислення землі застосовують золу від спаленого лушпиння.

Звичне лушпиння стане в нагоді як мульча, щоб грядки не розмивало, для створення дренажу і розпушення глинистого ґрунту. В останньому випадку землю потрібно перекопати вручну або за допомогою мотоблока.

Важливо пам'ятати, що шкірка довго розкладається, тому не слід її часто вносити.

Картопляне лушпиння

Шкірка овочу покращує стан ґрунту і підвищує його родючість. Застосовувати органіку можна для капусти, цибулі, гарбуза, кабачків, плодових дерев, закопавши їх у грядки. Але вони протипоказані для пасльонових.

Картопляне лушпиння також допомагає боротися з колорадським жуком, слимаками, дротянками.

Досвідчені дачники збирають, підсушують або заморожують лушпиння. Використовують, просто закопуючи або роблячи настій. Для нього шкірку заливають окропом і тримають кілька днів.

Рибні голови

Відходи підходять для томатів, огірків, болгарських перців. Підійдуть не лише голови, але і будь-які рибні залишки — хвости, а також дрібна рибка, вони всі містять багато корисних речовин.

Великі шматки радять закопувати в землю перед посадкою розсади. Ще один варіант використання — зробити фарш, прокрутивши через м'ясорубку. Його по чайній ложці підкладають в лунки до розсади. Або приготувати настій з відходів, яким можна поливати рослини.

Цибулиння

Продукт переробки цибулі підходить практично до всіх культур: до картоплі, томатів, кабачків і гарбузів, огірків і квітів. Лушпиння сприяє зміцненню коріння, підвищенню опірності до несприятливих умов.

Лушпиння цибулі застосовують в сухому вигляді, розкидаючи перед прикопуванням ґрунту. Також дачники готують настій, яким обприскують рослини від шкідників.

За матеріалами Ukr.Media

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